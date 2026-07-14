La ‘maratón’ de Mourinho termina con él y su cuerpo técnico viendo el España – Francia en Valdebebas

José Mourinho va de maratón en maratón en sus primeros días de entrenamientos con el Real Madrid. El de este martes, en el que ha repetido la doble sesión que impuso en la vuelta alguno de los jugadores a la ciudad deportiva de Valdebebas, ha terminado con el portugués y todo su cuerpo técnico viendo el España – Francia en una sala colindante al campo 1.

Mourinho y sus ayudantes, entre otros, Sami Khedira, ex jugador del Real Madrid, hicieron piña disfrutando de la primera semifinal del Mundial 2026 que enfrenta a un jugador español (Marc Cucurella) contra tres franceses (Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni y Konaté) que pertenecen a la plantilla blanca.

La imagen la publicó el propio Mourinho en sus redes sociales. Aún uniformados con la ropa de entrenamiento, el nuevo cuerpo técnico no perdió pista del España – Francia, en el que la selección española busca la segunda final de Mundial de su historia. Mientras, el Real Madrid comienza su puesta a punto de cara a la próxima temporada.