Mourinho se rinde a Cucurella: «Es un guerrero, un jugador hecho para él»

Marc Cucurella está firmando un Mundial descomunal y José Mourinho no pierde detalle. El nuevo entrenador del Real Madrid ha seguido con atención el camino de España hasta la gran final y tiene muy clara su valoración sobre el lateral izquierdo: es un futbolista hecho a su medida. «Es un jugador a lo Mourinho», explican desde el entorno del técnico portugués, que valora especialmente su carácter, su intensidad y una mentalidad competitiva que encaja a la perfección con el proyecto que quiere construir en el Santiago Bernabéu.

Mourinho conoce desde hace tiempo al internacional español. Ya seguía sus actuaciones cuando Cucurella jugaba en España y ha continuado observando su evolución en la Premier League y en la Selección. El portugués ve en él todas las cualidades que exige a sus futbolistas: «Guerrero, fuerte físicamente, no se rinde, intenso, competitivo y con mentalidad ganadora». Una definición que retrata a la perfección el torneo que está completando el defensa, convertido en uno de los grandes pilares del equipo de Luis de la Fuente.

Un muro imposible de superar

Los números de Cucurella explican el entusiasmo de Mourinho. El lateral ha disputado completos los siete partidos de España camino de la final, acumulando 630 minutos sobre el terreno de juego. En todo ese tiempo ningún rival ha sido capaz de regatearlo. Ni los extremos de Portugal, ni los atacantes de Bélgica, ni Michael Olise, Bradley Barcola o las estrellas de Francia lograron superarlo en un duelo individual. Cero veces regateado en todo el Mundial. Un registro extraordinario que confirma su dominio defensivo.

España sólo ha recibido un gol con él sobre el césped y ha dejado su portería a cero en seis de los siete encuentros. Cucurella acumula además 10 despejes, cuatro intercepciones y tres bloqueos, siempre jugando al límite, pero sin perder el control. Sólo ha visto una tarjeta amarilla en todo el campeonato, la recibida frente a Francia en semifinales, y no ha sufrido ninguna expulsión. Su porcentaje de éxito en los duelos terrestres supera el 70%.

Mucho más que un defensa

Su rendimiento tampoco se limita a destruir el juego del rival. Cucurella es una pieza fundamental en la salida de balón de España. Ha completado 331 de los 358 pases intentados, con un espectacular 92% de precisión. Apenas ha fallado 27 entregas en todo el torneo, una cifra que muestra su seguridad para participar en la circulación y ayudar al equipo a superar la presión contraria.

También ha aportado peligro en campo rival. Suma dos asistencias, ambas frente a Austria, ha generado siete ocasiones de gol, ha intentado 16 centros y ha realizado cuatro disparos, tres de ellos dirigidos a portería. Su despliegue le permite defender su área, aparecer en el centro del campo y terminar jugadas cerca de la línea de fondo. Una capacidad física que encaja con el nuevo fútbol intenso y de transiciones que Mourinho quiere implantar en el Real Madrid.

El técnico portugués valora por encima de todo su mentalidad. Cucurella no negocia un esfuerzo, no se esconde y compite cada acción como si fuera la última. Es exactamente el tipo de futbolista que Mourinho quiere tener en su vestuario para recuperar la agresividad, el hambre y la exigencia diaria. España disfruta ahora de su mejor versión en el Mundial y el Real Madrid se prepara para recibir a un lateral que parece diseñado en un laboratorio para el Special One.