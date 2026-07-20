Mundial 2026: España - Argentina

La curiosa felicitación del Real Madrid a España por ganar el Mundial

El Real Madrid ha mandado un mensaje a la selección española, a De la Fuente, a Cucurella y a todo el equipo que se ha proclamado campeón del mundo

¡Reyes del Mundo!

España
Los jugadores de España celebran la victoria ante Argentina. (Getty)

La selección española ya es campeona del mundo y las felicitaciones no se han hecho esperar. La primera de todas ha sido la del Real Madrid. El club blanco fue más allá de un simple tuit, como suele hacer habitualmente, y ha emitido un comunicado oficial en su web. «¡Felicidades, España!», titulan.

«El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva felicitan a la selección española de fútbol por el Mundial 2026, el segundo mundial de nuestra historia», comienza diciendo el escrito publicado por el conjunto madridista. A la vez, también le dedicaron unas palabras de agradecimiento a la RFEF que preside Rafael Louzán «por este triunfo histórico para el fútbol español».

«Enhorabuena a la Real Federación Española de Fútbol por este triunfo histórico para el fútbol español, por el que nos sentimos felices y orgullosos», continúa el comunicado. Para concluir, el Real Madrid felicita al entrenador Luis de la Fuente y a su jugador Marc Cucurella, además de a todos los integrantes del equipo español.

«Felicidades al entrenador y a todo el equipo, a nuestro jugador Marc Cucurella, a todos los componentes de la selección y muy especialmente a la afición española. Enhorabuena a toda España», concluye.

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