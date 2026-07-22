El Real Madrid solicita al juez digitalizar 647 informes y 30 CDs del ‘caso Negreira’

La instrucción del ‘caso Negreira’ aún continúa y el Real Madrid busca que no se pase por alto ni el último de los documentos que pueden tener peso en el resultado final para el FC Barcelona. El club blanco ha solicitado al juez que se digitalicen todos y cada uno de los documentos de la entrega culé del 13 de julio de 2023 que, hasta la fecha, no lo estaban y son de suma importancia.

Y es que la instrucción del ‘caso Negreira’ estaba ya en sus últimos estertores, lista para darse por concluida una vez que los últimos testimonios se materializaran, previsiblemente el próximo mes de noviembre. Esta nueva petición del club blanco podría alargar más si cabe los tiempos y extender algunos meses más la instrucción que, recordemos, comenzó hace ya cuatro años, en 2022. Todo apunta a una nueva prórroga hasta marzo.

El Real Madrid ha solicitado al juez que lleva el caso que se digitalicen todos y cada uno de los documentos que se incautaron al FC Barcelona el 13 de julio de 2023, unos documentos que aportó la entidad culé a través de Sergi Atienza, Compliance Officer blaugrana.

🚨 CAS NEGREIRA INFO!

El @realmadrid demana al jutjat que ordeni a la Guàrdia Civil digitalitzar i incorporar a la causa tota la documentació que el @fcbarcelona_id va entregar el 13 de juliol de 2023#nopintabanada pic.twitter.com/YlyXTmGUTd — Xavi Estrada Fernàndez (@XavierEstradaF1) July 21, 2026

Estos documentos serían los citados como «los originales de 647 informes, 30 CDs y 4 informes» que entregó el Barcelona de Joan Laporta, a los que el propio presidente hizo referencia el 17 de abril de aquel mismo año, en 2023. Dentro de este paquete de información facilitado por la entidad blaugrana había también 47 sobres, entre ellos algunos con anotaciones a mano e informes adicionales en su interior.

La instrucción del ‘caso Negreira’ continuará aún en el tiempo mientras todo esto se soluciona. El Real Madrid busca que no se salte ningún procedimiento y que se tenga en cuenta todo el material requerido y facilitado por el FC Barcelona durante todos los años que duraron los pagos a José María Enríquez Negreira.

Por otro lado, el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira, podría librarse de ser juzgado por estos hechos finalmente, debido al deterioro cognitivo del mismo en los últimos años. El último informe médico forense del Instituto de Medicina Forense de Barcelona determinó que el acusado no cuenta en estos momentos con las capacidades volitivas y cognitivas necesarias para comprender el alcance del procedimiento judicial en el que está metido, con un bajón considerable con respeto a la última exploración, datada de enero de 2024.

En cualquier caso, esta situación no eximirá en ningún caso al FC Barcelona de los hechos, solamente al ex árbitro, al que impediría también cambiar la versión de los hechos que ofreció inicialmente a la Agencia Tributaria. Sus manifestaciones se mantendrán, la instrucción continuará hasta cerrar los últimos informes, apuntes y declaraciones, y, tras esto, se podrá poner punto y final a uno de los casos más bochornosos de la historia del fútbol español a la espera de saber las consecuencias para el Barça.