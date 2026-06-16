Detenido un aficionado del Atlético por insultos racistas a Vinicius antes de un partido ¡contra el Barça!

La Policía Nacional ha detenido a un joven aficionado del Atlético de Madrid acusado de proferir insultos racistas contra Vinicius antes del partido de Champions contra el Barcelona en el Metropolitano de esta temporada. Otro episodio más donde el brasileño del Real Madrid sufre de estos episodios, y en este caso no jugaba ni él.

En concreto, se trata de un incidente ocurrido en la previa del partido de cuartos de final de Champions League celebrado el pasado 14 de abril, donde el cuadro rojiblanco eliminó al blaugrana. Los hechos quedaron grabados por una televisión brasileña y circulan además por redes sociales.

El joven, ataviado con una camiseta del Atlético de Madrid, lanza insultos como «chimpancé» y «mono» dirigidos contra el jugador madridista, que ni siquiera disputaba el partido. Tras estos hechos, se inició una investigación por parte de la Policía.

El detenido, un varón de 27 años, fue localizado gracias a la investigación conjunta de la Brigada de Información de la Policía Nacional en Madrid y Valencia, según han detallado fuentes policiales. Al detenido se le acusa de un presunto delito de incitación al odio.

No es la primera ocasión en que se producen detenciones por proferir insultos o amenazas concretamente contra el jugador brasileño del Real Madrid. En junio del año pasado fueron condenados a penas de entre 14 y 22 meses los cuatro aficionados ultras del Atlético de Madrid a los que se identificó tras colgar un muñeco con la camiseta de Vinicius en un puente de la capital.

Una vez más, Vinicius tiene que aguantar este tipo de episodios. Y eso que no jugó aquel partido donde los protagonistas eran Atlético de Madrid y Barcelona en un duelo de Liga. El jugador brasileño, desde que aterrizó en España, ha tenido que aguantar más de un delito de odio por parte de aficionados al fútbol en España.