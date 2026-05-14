Vinicius crea un bufete de abogados gratuito contra el racismo: «La libertad no ha llegado para todos»

Vinicius Junior es un fiel luchador contra el racismo. Tanto desde las gradas como en el propio césped, el futbolista del Real Madrid ha vivido en sus propias carnes los discursos de odio por su color de piel. En su batalla personal para erradicar a los racistas del fútbol, y del mundo en general, el jugador ha creado su propio bufete de abogados en Brasil para dar apoyo jurídico gratuito a las víctimas de racismo en las esferas del deporte y de la educación.
Bajo el nombre de «Escritório Antirracista» fue anunciada por el futbolista del Real Madrid en una fecha simbólica, el aniversario de la abolición de la esclavitud en Brasil, que fue aprobada el 13 de mayo de 1888. Vinicius recordó la efeméride en una publicación de Instagram, en la que lamentó que, a pesar de la abolición de la esclavitud, «la libertad no llegó a todo el mundo».
La intención de la iniciativa es «fortalecer la lucha antirracista y el combate a la discriminación en ambientes que deberían ser seguros e igualitarios», como son la escuela y el deporte, según un comunicado del Instituto Vini Jr. El jugador brasileño ya ganó el Premio Sócrates de la FIFA en 2023 por la labor social que impulsa y sus iniciativas para combatir el racismo, que él mismo ha sufrido en España y en partidos de la Liga de los Campeones.
En Brasil, el racismo y las ofensas racistas son considerados como delitos graves, por lo que no prescriben y están castigados con condenas que varían de dos a cinco años de cárcel. «El racismo sigue aprisionando, sigue hiriendo y sigue silenciando. Con pequeños gestos… intento ayudar. La libertad no ha llegado para todos». Una iniciativa que llega pocos meses después de los graves insultos racistas que sufrió de Prestianni en el partido de Champions, donde el argentino fue sancionado después de llamar ‘mono’ mientras se tapaba el rostro con la camiseta. Vinicius quiere acabar con el racismo y buscará hacerlo de raíz.
Ver esta publicación en Instagram