Vinicius crea un bufete de abogados gratuito contra el racismo: «La libertad no ha llegado para todos»

Vinicius Junior es un fiel luchador contra el racismo. Tanto desde las gradas como en el propio césped, el futbolista del Real Madrid ha vivido en sus propias carnes los discursos de odio por su color de piel. En su batalla personal para erradicar a los racistas del fútbol, y del mundo en general, el jugador ha creado su propio bufete de abogados en Brasil para dar apoyo jurídico gratuito a las víctimas de racismo en las esferas del deporte y de la educación.

Bajo el nombre de «Escritório Antirracista» fue anunciada por el futbolista del Real Madrid en una fecha simbólica, el aniversario de la abolición de la esclavitud en Brasil, que fue aprobada el 13 de mayo de 1888. Vinicius recordó la efeméride en una publicación de Instagram, en la que lamentó que, a pesar de la abolición de la esclavitud, «la libertad no llegó a todo el mundo».