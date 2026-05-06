La FIFA amplía al Mundial la sanción a Prestianni por los insultos a Vinicius

La FIFA ha ampliado la sanción a Gianluca Prestianni y le afectaría al Mundial, si es que es convocado por Argentina. De los seis partidos de sanción que le impuso la UEFA, cumplió uno, el de vuelta de los playoffs de la Champions League ante el Real Madrid. Tres de ellos están en suspensión, si no reincide en su mala conducta, por lo que le quedarían por cumplir dos. Al elevarse la sanción al organismo mundial, en lugar de cumplirlos en la próxima edición de la Champions, lo haría en el Mundial 2026, si es que es llamado por Lionel Scaloni.

De esta manera, Prestianni no jugaría los dos primeros encuentros de la albiceleste en la cita mundialista. Esto afectaría a los partidos que la campeona del mundo jugará contra Argelia en Kansas City el próximo 17 de junio y el choque que cinco días después disputará ante Austria en Dallas, correspondientes al grupo J. Llegaría, por tanto, para el tercer encuentro ante Jordania y para las eliminatorias, siempre que no reincidiera.

En aplicación del artículo 70 del Código Disciplinario de la FIFA, el máximo organismo del fútbol ha ampliado la sanción a Prestianni, que sólo abarcaba partidos de competiciones organizadas por UEFA. Fue el propio ente continental el que elevó la sanción impuesta a FIFA, solicitando que se ampliase y así se ha hecho.

La sanción a Prestianni le afectaría en el Mundial

Después de taparse la camiseta para insultar a Vinicius, en el partido de ida de los playoffs de la Champions, entre el Benfica y el Real Madrid, y la denuncia del brasileño, UEFA entró de oficio. No le sancionó por conducta racista, al no tener pruebas de que hubiera llamado «mono» a Vinicius, tal y como el madridista dijo. Pero sí que le castigaron por conducta discriminatoria. La pena que le impusieron era de seis partidos de sanción, de los que sólo se iban a cumplir tres siempre, quedando en suspensión los otros tres durante un periodo de prueba de dos años en los que su conducta tendrá que ser ejemplar.

Ahora, con la ampliación de la sanción a nivel mundial, los dos partidos que le restaban por cumplir a Prestianni se cumplirían con la selección argentina en caso de que sea convocado para el próximo Mundial. La decisión dependerá de un Scaloni que ya le llamó en la última ventana internacional, la de marzo, para enfrentarse a Mauritania y Zambia, por lo que no hay que descartar que entre en la lista de 26 futbolistas.

Una de las decisiones que ha tomado la IFAB de cara a este Mundial tiene mucho que ver con el gesto de Prestianni. Desde el organismo que establece las normas del deporte rey se decidió que, a partir del campeonato que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México este verano, se sacará tarjeta roja directa a los jugadores que se tapen la boca «para ocultar comportamientos discriminatorios».