Histórica sanción de la UEFA a Prestianni por conducta discriminatoria hacia Vinicius: ¡seis partidos!

Gianluca Prestianni ha sido sancionado con seis partidos por conducta discriminatoria después de insultar en el duelo de ida de dieciseisavos de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid a Vinicius. El jugador argentino ya ha cumplido uno de ellos, pero tiene el Mundial en el aire, ya que el Comité de Disciplina de UEFA ha pedido elevar el caso a FIFA.

«Tras la investigación de un inspector de ética y disciplina de la UEFA, se abrieron procedimientos disciplinarios contra el jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por una posible conducta discriminatoria. La decisión es suspender al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que de otro modo sería elegible, por conducta discriminatoria (es decir, homofóbica). La suspensión por tres (3) de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos (2) años, a partir de la fecha de la presente decisión», señala la UEFA en un comunicado.

Así lo anunció el organismo rector del fútbol europeo tras la investigación abierta tras los incidentes denunciados por el atacante madridista el día del encuentro, celebrado el pasado 17 de febrero, en el que denunció que el futbolista argentino le había llamado «mono».

De esta manera, UEFA sanciona a Prestianni por comportamiento homofóbico hacia Vinicius, y no por insultos racistas. El jugador argentino confesó a algunos jugadores del Real Madrid que le dijo «maricón» al brasileño y ha sido castigado por ello. Se entiende de esta manera que el insulto racista no ha podido ser comprobado por las cámaras de televisión de aquel partido, ya que el futbolista tenía la boca tapada con su camiseta.

Semanas después, en una entrevista con Telefe, Prestianni confirmó que le había llamado «maricón». «Para los argentinos es un insulto normal. Me tratan de racista cuando jamás lo fui ni lo seré. Para nosotros los argentinos es un insulto normal decir ‘cagón’ o ‘maricón’», apuntó.

La sanción incluye la suspensión provisional de un partido que el jugador cumplió durante el partido de vuelta de los dieciseiavos de final del 25 de febrero en el Santiago Bernabéu. Además, la UEFA solicitará a la FIFA que la sanción se extienda a nivel mundial.