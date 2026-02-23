Prestianni viajará a Madrid pese a la sanción de la UEFA

Gianluca Prestianni viajará a Madrid pese a no poder jugar el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Champions League. El jugador fue sancionado por la UEFA y no podrá vestirse de corto en el Santiago Bernabéu. Eso, sin embargo, no conlleva que pueda aparecer en el recinto madridista provocando a su vez un problema de seguridad.

El argentino quiere visitar la capital de España para apoyar a sus compañeros del Benfica en la decisiva cita. Prestianni, según medios portugueses, se siente muy afectado por la situación y repite una y otra vez que no profirió la palabra «mono» contra Vinicius Jr. El hecho es que la UEFA le ha sancionado por su comportamiento y por dirigirse a un rival de forma hostil tapándose con la camiseta los labios.

Kylian Mbappé fue uno de los futbolistas que escuchó lo que Prestianni le dijo en caliente a Vinicius tras marcar el 0-1 en el estadio de Da Luz. El francés dijo ante la prensa que el futbolista del Benfica le espetó hasta en cinco ocasiones la palabra «mono». De hecho, minutos después de los hechos el delantero se acercó a su rival para decirle que «eres un racista de mierda».

Prestianni podría seguir el encuentro desde un palco privado junto al también sancionado Jose Mourinho, quien no podrá sentarse en el banquillo del Bernabéu al haber sido expulsado en el partido de ida. En cualquier caso, la presencia del argentino conlleva un problema de seguridad para el Real Madrid.

Por otra parte, la sanción de la UEFA a Prestianni provocó un duro comunicado del Benfica contra la organización que preside Aleksander Ceferin. «Hemos sido informados de la decisión de la UEFA de imponer una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, como parte de la investigación en curso sobre el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid», dijeron.

«El club lamenta haber sido privado del jugador mientras el proceso todavía está bajo instrucción y recurrirá esta decisión de la UEFA, aunque es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico en el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones», se resignaron.