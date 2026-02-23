El Benfica estalla contra la sanción a Prestianni: «Ha sido privado mientras está todavía bajo instrucción»

El Benfica ha respondido a la sanción de la UEFA a Gianluca Prestianni tras los supuestos insultos racistas a Vinicius Junior. El argentino fue castigado con un partido de sanción por «comportamiento discriminatorio» y no jugará la vuelta de los play offs de Champions ante el Real Madrid. Un castigo que el club portugués considera que no es justo dado que considera que no hay prueba alguna de las acusaciones del brasileño.

Vinicius quiso parar el partido tras escuchar que le había llamado ‘mono’ poco después de haber marcado el 0-1 en Da Luz. El delantero se tapó la boca con la camiseta y el árbitro activó el protocolo antirracismo. Unos insultos que también escuchó un Kylian Mbappé que no dudó en ir a increparle. Desde entonces, cada uno tuvo su propia versión.

Desde el Real Madrid y gran parte del mundo del fútbol se posicionaron a favor de lo que había oído Vinicius, mientras que desde el Benfica creyeron en todo momento a su jugador. De hecho, en los últimos días reunió al grupo para disculparse por el revuelo e insistir que todo había sido un malentendido. Este lunes, a falta de dos días del partido, la UEFA dio su primer veredicto tras abrir la investigación la semana pasada. Un comunicado en el que se le sancionó a Prestianni con un partido provisionalmente que le impide estar convocado al Bernabéu por una presunta «infracción del artículo del Reglamento Disciplinario de la UEFA, en relación con un comportamiento discriminatorio».

La respuesta del Benfica ante el castigo a Prestianni

Al poco tiempo, la respuesta del Benfica no tardó en llegar: «Hemos sido informados de la decisión de la UEFA de imponer una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, como parte de la investigación en curso sobre el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid. El club lamenta haber sido privado del jugador mientras el proceso todavía está bajo instrucción y recurrirá esta decisión de la UEFA, aunque es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico en el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones».

«El Benfica reafirma también su compromiso inquebrantable con la lucha contra todas las formas de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y se reflejan en su actuación diaria, en su comunidad global, en el trabajo de la Fundación Benfica y en grandes figuras de la historia del Club, como Eusébio», concluyó el comunicado.

Una baja que se suma a la de José Mourinho, que fue expulsado en el partido de ida después de una fuerte discusión con el cuarto árbitro. Dos ausencias muy sensibles para que el Benfica intente remontar al Real Madrid.