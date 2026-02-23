Prestianni pide perdón a sus compañeros, pero no a Vinicius

Gianluca Prestianni se ha disculpado delante de todo el Benfica. A días de reencontrarse con Vinicius Junior en el Santiago Bernabéu, el futbolista argentino quiso cerrar toda la polémica de la última semana después de ser acusado de racista durante el partido de Champions contra el Real Madrid. Unos hechos que sigue desmintiendo a pesar de ser investigado por la UEFA para descubrir qué dijo exactamente.

El brasileño le acusó de haberle llamado ‘mono’, una denuncia en pleno partido que provocó que el árbitro activase el protocolo antirracismo. El duelo se siguió jugando con ambos en el césped, pero en el club blanco pidieron castigo y sanción para que la acción no quedase impune. Desde un primer momento, en Portugal cerraron filas para defender la presunción de inocencia de Prestianni. Amparados en haberse tapado con la camiseta en el momento clave, el Benfica se pronunció para evitar que el ruido se extendiese por los rincones del mundo con dicha versión de los hechos.

Desde aquel choque, el extremo no ha vuelto a jugar al fútbol. Se perdió el partido de Liga ante el AFS por sanción y, a falta de dos días, reunió a todo el grupo para explicar lo que ha ocurrido y agruparse de cara a la vuelta de los play offs. Consciente de que estaba afectando a sus compañeros, directiva, afición y cuerpo técnico, Prestianni se disculpó…pero a medias. Insistió en que no dijo nada racista a Vinicius Junior y afirmó estar muy ofendido después de ver cómo le ha afectado a nivel personal y profesional, según informa el diario Record.

Horas antes, su agente había negado que les hubiesen notificado de estar siendo investigado: «Nadie se ha puesto en contacto con nosotros de manera oficial para informarnos sobre las posibles sanciones relacionadas con este asunto», comentó Gastón Fernández. Se espera que sea titular en el Bernabéu y reciba un ambiente muy hostil durante todo el partido, conscientes de que a su estrella le afecta bastante todo este asunto cada semana a raíz de los insultos que recibe de todo tipo. Prestianni, casi una semana después, niega la evidencia.