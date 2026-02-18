Prestianni bloquea los comentarios en sus redes sociales tras el Benfica-Real Madrid

Las reacciones en redes sociales ante lo sucedido en el Benfica-Real Madrid no se hicieron esperar. Vinicius Junior señaló al árbitro que Gianluca Prestianni, futbolista argentino del Benfica, le había llamado «mono». Una versión que corroboró Mbappé tras el partido, próximo a la acción, ya que las cámaras no pudieron captar las palabras de un Prestianni que se colocó la camiseta sobre la boca. El argentino recibió un aluvión de comentarios en su última publicación de Instagram, la inmensa mayoría criticando su actitud, y se vio obligado a deshabilitar la opción de comentar.

Los usuarios inundaron el post más reciente del argentino de críticas a la expresión racista que, según la versión de los futbolistas del Real Madrid, pronunció Prestianni. Entre los comentarios se encuentran infinidad de imágenes de Vinicius, consignas antirracistas e insultos al jugador. Gianluca Prestianni no tardó en bloquear la posibilidad de comentar en sus post de Instagram después de que su publicación más reciente rozara los 3.500 comentarios en los momentos inmediatamente posteriores a lo sucedido. De hecho, esta inhabilitación de los comentarios se produjo antes de la finalización del partido.

No fue la única publicación de Instagram que se llenó de críticas a Prestianni. El joven futbolista argentino compartió varias fotografías tras el triunfo del Benfica ante el Real Madrid en la última jornada de la fase de liga de la Champions. La primera de ellas, junto a Jude Bellingham, pero en la segunda ya aparece en una acción de juego al lado de Vinicius Junior. Los usuarios han criticado su hipocresía y han vuelto a señalar su actitud con frases como «Nunca serás Vinicius Junior» o «Más juego y menos racismo».

Prestianni se defiende en Instagram

Pese a censurar las críticas en su perfil de Instagram, bloqueando la opción de comentar sus publicaciones, Gianluca Prestianni ha elegido esta red social para defenderse de las acusaciones. «Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior», publicó en sus historias. El jugador del Benfica señaló que el ‘7’ madridista «malinterpretó lo que cree haber escuchado». Además, acusó a los futbolistas del Real Madrid de amenazarle.

El Benfica también ha compartido en sus redes sociales el mensaje de Prestianni en el que remarca su inocencia. El club respalda su postura. «Juntos, a tu lado», escribió el Benfica en su cuenta de X. El futbolista argentino incidió en que no utilizó ninguna expresión racista. «Acusar de algo grave no está bien y menos cuando no es verdad. Y todos apuntándome con el dedo porque me tapo con la remera cuando saben que todos los jugadores se cubren para hablar. No quieran inventar más», zanjó Prestianni.