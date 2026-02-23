Mourinho mantiene el plan y no hablará en el Bernabéu

No hay cambio de planes. José Mourinho no hablará en la previa del duelo que enfrentará a Real Madrid y Benfica en el estadio Santiago Bernabéu el próximo miércoles, perteneciente a la vuelta del playoff de la Champions. El luso está sancionado, no se podrá sentar en el banquillo y tampoco acudirá a la rueda de prensa previa, donde comparecerá Joao Tralhao, segundo entrenador.

Por lo tanto, a las 16:15 horas se sentará el segundo técnico del Benfica junto a un jugador en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu para analizar la vuelta contra el Real Madrid. A continuación, a las 17:00 horas, los lusos se ejercitarán en el coliseo madridista para preparar el duelo, donde los madridistas parten con ventaja gracias al gol de Vinicius en Da Luz.

Tras lo sucedido en el encuentro de ida, donde Vinicius fue víctima de supuestos insultos racistas por parte de Prestianni, Mourinho ha mantenido su idea de no comparecer. La duda es si acudirá el miércoles al estadio o se quedará en el hotel siguiendo el encuentro. Los rodean al Benfica aseguran que está «muy raro» estos días.

Mourinho no cambia de idea

«No me siento en el banquillo, no puedo ir al vestuario, no me puedo comunicar con el equipo, es difícil para mí, pero ahí están mis asistentes. Yo no juego así, que no creo que sea de una gran influencia. Lo positivo es que no tengo que dar rueda de prensa el día antes. A mí me gusta estar en los partidos», aseguró en rueda de prensa posterior al encuentro.

Hay que recordar que Mourinho fue expulsado en el minuto 86 del encuentro que enfrentó a Benfica y a los blancos en la ida del playoff de la Champions, con doble amarilla tras protestar airadamente una decisión de François Letexier, árbitro de la contienda.

Mourinho interpretó que la falta que Vinicius cometió sobre Ríos era merecedora de amarilla y, por lo tanto, de expulsión, ya que el brasileño tenía una primera cartulina. El francés solo pitó la infracción sin más castigo, lo que enfadó al entrenador portugués, que terminó siendo expulsado.