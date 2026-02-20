Mourinho: «No ha sido fácil gestionar emocionalmente todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo»

José Mourinho ha hablado en la previa del partido de liga portuguesa entre el Benfica y el AVS. El técnico luso fue expulsado en Da Luz en el partido de ida del playoff de la Champions League y no estará en el Santiago Bernabéu. Desde entonces, el preparador del Benfica ha reconocido que «no ha sido fácil gestionar emocionalmente todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo».

El técnico portugués fue preguntado en la previa por la derrota frente al Real Madrid y dijo lo siguiente: «El partido fue realmente exigente en todos los aspectos. Hasta el minuto 50, fue un partido de máxima intensidad, tanto física como tácticamente, que requirió la concentración necesaria para jugar a ese nivel».

«Pero también debo de reconocer que desde el minuto 50 hasta ahora, y no terminará la conversación, no ha sido fácil gestionar emocionalmente todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo. Pero mañana –por el partido ante el AVS– hay un partido importante para nuestras ambiciones y sueños. Ganar es fundamental. Necesitamos concentrarnos y estar a nuestro máximo nivel», añadió el de Setúbal en la televisión del Benfica.

Para él no ha sido fácil gestionar todo lo que ha pasado esta semana por los insultos racistas de su jugador, Gianluca Prestianni, a Vinicius Jr. Toda la polémica que ha envuelto al partido por este tema le ha afectado bastante. Además, anunció una baja para el partido de vuelta en el Bernabéu, Fredrik Aursnes, titular el otro día ante el Real Madrid.

«Gianluca Prestianni está suspendido para el partido de liga, y no tengo problema en anticipar que Fredrik Aursnes tendrá que parar para que podamos tener alguna esperanza de que pueda jugar en Madrid. No está en condiciones de jugar mañana. Así que haremos algo, pero siempre teniendo en cuenta que el partido es difícil y que tenemos que ganar», comentó el preparador portugués del Benfica.