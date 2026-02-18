Mourinho confirma que no acudirá a la rueda de prensa en el Santiago Bernabéu

José Mourinho confirmó que no acudirá a la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará la próxima semana a Real Madrid y Benfica en el estadio Santiago Bernabéu. El luso fue expulsado en el encuentro de ida y no tiene la obligación de hablar ante los periodistas, algo que ejecutará. Por lo tanto, el luso no volverá a sentarse en la sala de prensa del coliseo madridista.

«No me siento en el banquillo, no puedo ir al vestuario, no me puedo comunicar con el equipo, es difícil para mí pero ahí están mis asistentes. Yo no juego así, que no creo que sea de una gran influencia. Lo positivo es que no tengo que dar rueda de prensa el día antes. A mí me gusta estar en los partidos», aseguró en rueda de prensa Mourinho.

Mourinho fue expulsado a los 86 minutos del encuentro que enfrentó a Benfica y los blancos en la ida del playoff de la Champions, con doble amarilla tras protestar airadamente una decisión de François Letexier, árbitro de la contienda.

Mourinho interpretó que la falta que Vinicius cometió sobre Ríos era merecedora de amarilla y, por lo tanto, de expulsión, ya que el brasileño tenía una primera cartulina. El francés sólo pitó la infracción sin más castigo, lo que enfadó al entrenador portugués, que terminó siendo expulsado.

Además, también se quejó del árbitro tras el duelo: «Me expulsan porque he dicho una cosa que es muy obvia. El árbitro tiene un papel que dice que Tchouaméni, Huijsen y Carreras no pueden ver la amarilla. Tengo 1.400 partidos con el culito en el banquillo y sabía a quién podía sacar amarilla y a quién no. Sabemos cómo funciona esta cosa. El Madrid ha merecido la victoria».

Mourinho regresará al Bernabéu por primera vez desde que dejó de ser entrenador del Real Madrid en 2013 el próximo miércoles para disputar la vuelta de esta eliminatoria, pero no se podrá sentar en el banquillo y su nombre no sonará por la megafonía del coliseo madridista, lo que le llevará a quedarse sin una ovación que, seguro, el madridismo le iba a dedicar.