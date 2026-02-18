El Real Madrid entiende a Mourinho: «Sería hipócrita estar enfadados»

José Mourinho no dejó buenas sensaciones tras lo sucedido en el estadio da Luz. Gianluca Prestianni realizó un presunto insulto racista contra Vinicius Junior después de que el brasileño marcara el gol que dio la victoria a la entidad madridista en la ida del playoff de la Champions. Tras ese supuesto insulto, se activó el protocolo contra el racismo, el partido se detuvo durante diez minutos y se desató una fuerte polémica con posturas enfrentadas. El Real Madrid, como era previsible, cerró filas con su jugador y lo protegió, mientras que el luso, técnico del Benfica, hizo lo propio con el presunto agresor.

«¿Por qué Vinicius se va a hacer el tonto en el córner? No puede provocar a 60.000 personas. Yo le he dicho a Álvaro que por qué no se va a celebrar el gol a hombros con sus compañeros. O por qué no celebra como lo hacían Di Stéfano, Pelé o Eusebio», aseguró Mourinho en rueda de prensa tras el encuentro. Unas palabras que señalan a Vinicius, la víctima, aunque en el Real Madrid no las han interpretado como un ataque directo del portugués hacia el club.

«El Mourinho de ayer es el mismo que el del Madrid en situaciones similares», explican desde Valdebebas al día siguiente de lo ocurrido. En la entidad entienden que el técnico simplemente defendió a los suyos y dejan claro que «sería hipócrita estar enfadados con él». «Hace lo que debe hacer por su equipo. Y es lo que hacía aquí», sentencian.

Por ello, desde el club insisten en que ni Vinicius, ni el cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa ni, por supuesto, el presidente Florentino Pérez tienen reproche alguno hacia el entrenador portugués, al que se sigue guardando cariño por sus tres temporadas al frente del Real Madrid.

Un reencuentro en duda

Mourinho no se sentará la próxima semana en el banquillo del estadio Santiago Bernabéu tras haber sido expulsado en el encuentro de ida por pedir la roja para Vinicius. Además, dejó claro que no comparecerá en la rueda de prensa previa en el coliseo madridista; en su lugar acudirá, en principio, su segundo entrenador, João Tralhão.

La incógnita es si llegará siquiera a pisar el Bernabéu. Existe la posibilidad de que opte por ver el partido desde el hotel y evitar así el foco mediático. El técnico luso no ha regresado al estadio desde su salida del club, según sus propias palabras, y todo apunta a que esa ausencia se prolongará.