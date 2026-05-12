Galones para Vinicius: «Aquí mandas tú»

El Real Madrid está muy satisfecho con la actitud de Vinicius Junior en los últimos meses. Nadie por Valdebebas olvida todo lo que ha hecho mal en la presente temporada. Reconocen que su actitud en el Clásico, cuando fue cambiado por Xabi Alonso mostrando su malestar de manera pública ante los ojos de todos, fue un grave error, pero también valoran muy positivamente cómo ha sido capaz de evolucionar y madurar.

En el Real Madrid están muy satisfechos con la actitud de Vinicius Junior en una temporada tremendamente complicada donde el vestuario ha saltado por los aires. El brasileño es cierto que erró, pero luego ha sido capaz de estar a la altura de la situación, ejerciendo de capitán con y sin brazalete. Ha sido capaz de generar buen ambiente en un escenario donde la tensión es máxima, como es el vestuario madridista.

El club sabe perfectamente que el vestuario quiere a Vinicius. Sus compañeros están de su lado. Si se tienen que posicionar entre él y Mbappé, el brasileño ganaría por aplastamiento ante el galo. Diferente es lo que piensa, por el momento, el madridismo, que ha castigado con una dureza extrema, incluso injustificada, al carioca esta temporada, mientras que no ha sido nada duro con el francés.

En la entidad opinan igual. Son plenamente conscientes de que Vinicius es un jugador con un fuerte temperamento dentro del vestuario y que en cualquier momento puede ser un volcán, pero también destacan su nobleza y tienen claro que todo lo que hace lo lleva a cabo sin ningún tipo de maldad. Esto hace que todos le quieran, empezando por la esfera más alta del club.

Florentino Pérez es un admirador de Vinicius. Siempre ha sido un jugador especial para él. Le quiere, le cuida, le enseña, le protege y le riñe cuando es necesario. Y el brasileño le tiene un respeto máximo al presidente blanco. En definitiva, de puertas para adentro, todos son de Vini.

Y esto es lo que ha llevado al club a darle galones. A dejarle claro que debe dar un paso al frente y ser el elegido para tratar de reconstruir un vestuario que en estos momentos está muy roto tras haberse producido una serie de acontecimientos que han hecho mucho daño. «Aquí mandas tú», le han dejado claro. Y ahora esperan que el brasileño lo asimile y actúe en consecuencia tras la confianza recibida.

La opción de ser primer capitán

La próxima temporada la posibilidad de que Vinicius sea el primer capitán es más que real. Carvajal no renovará y dejará el club, mientras que Valverde no seguirá siendo capitán tras lo sucedido con Tchouaméni. Por lo tanto, el tercero, Vini, sería el primero si la entidad madridista sigue apostando por la antigüedad para decidir quién lleva el brazalete. Courtois sería el segundo.