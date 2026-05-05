El despertar de Vinicius hace temblar Europa

Vinicius Junior ha despertado en 2026. Y no porque su nivel el año pasado rindiese por debajo de lo que se le exige en el Real Madrid, sino porque en estos cuatro meses, el nivel del brasileño roza la excelencia. En una temporada al borde de quedarse sin títulos, en el club blanco observan cómo la evolución de una estrella muy querida ha estado remando sin cesar. Un esfuerzo que, sin apenas ruido, ha logrado catapultarle a uno de los jugadores más en forma de toda Europa sin rechistar.

En el madridismo han reconocido el esfuerzo que demuestra semana a semana en tiempos difíciles. El pasado fin de semana se echó el Real Madrid a los hombros sin Kylian Mbappé, marcó doblete y fue decisivo una vez más para ganarse el reconocimiento. La mejor prueba, la confianza que tiene el vestuario en Vinicius Junior. «A muerte con este club. Hay que seguir. Volveremos a lo más alto». Tres mensajes de líder que vienen avalados por los números que ha ido cosechando desde que volvió de Navidades. Vinicius suma la friolera cantidad de 16 goles en el primer tercio de este 2026.

Atrás dejó su mala cosecha en la primera parte de la temporada, donde marcó cinco goles. Más allá de ser el goleador del Real Madrid, Vinicius come en la mesa de los cracks de Europa en lo que se refiere a golear. El único futbolista de toda Europa que le supera es Harry Kane, con 24 goles. Pero supera a otras estrellas como Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, ambos con 14 dianas. Es decir, Vinicius es el segundo máximo goleador de Europa en lo que va de 2026.

Vinicius mira el Clásico con ambición

Todo con la misma rutina que le llevó a la cima: constancia y trabajo. Un ejemplo que ha motivado en el vestuario en el último arreón de la temporada, un chute de moral a las puertas del Clásico que, en caso de ganar, salvaría el ‘match ball’ de ver al Barcelona levantar el título de Liga en caso de derrota. Tampoco tiene intención de pisar el freno ahora, por mucho que también haya un Mundial en el en el que quiere estar sí o sí, aunque no estará mentalizado al 100% hasta que no termine el último partido del Real Madrid este curso.

La contraparte de que muchas estrellas rebajan revoluciones para evitar lesiones que les dejen sin el sueño mundialista. Aunque no es la mejor versión de Vinicius, su objetivo es acabar la temporada de la mejor forma posible. Con cuatro partidos al frente (Barcelona, Oviedo, Sevilla y Athletic), el delantero brasileño tiene el objetivo de ser ambicioso hasta que el árbitro pite el final el 24 de mayo en el Santiago Bernabéu.