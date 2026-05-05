El vestuario del Real Madrid da la espalda a Mbappé

El episodio del viaje de Mbappé a Cagliari no ha sentado bien ni a Arbeloa ni al vestuario del Real Madrid, que se posiciona claramente del lado de Vinicius en su duelo con el francés por ser el líder del equipo. Sus compañeros saben que el carácter de Vini es volcánico pero creen que Kylian “va a lo suyo” y su comportamiento de esta temporada le ha ido alejando del grupo.

Por si el Real Madrid no tenía problemas suficientes después de dos años en blanco, la búsqueda de un nuevo entrenador y la reconstrucción de la plantilla, el caso Mbappé acaba de estallar. El viaje del delantero junto a su novia a Cagliari, sus imágenes a bordo de un yate y su aterrizaje en Madrid a 12 minutos de que su equipo saltara a jugar contra el Espanyol no han gustado nada ni al club ni a sus compañeros.

Tampoco Arbeloa, aunque lo intentó, supo disimular su frialdad hacia el francés, al que tiró un par de indirectas en la rueda de prensa posterior al duelo de Cornellá. «La planificación de los lesionados está supervisada por los servicios médicos del Real Madrid. Cada jugador en su tiempo libre hace lo que considera oportuno y yo ahí no puedo entrar”, aseguró el técnico madridista.

Hay caso Mbappé

Además, Arbeloa dejó un mensaje con carga de profundidad para los buenos entendedores: «Me gusta ver cuando los jugadores entienden que el compromiso es importante y que es algo propio de los valores del Real Madrid. No hemos creado lo que es el Real Madrid saliendo al campo con jugadores con esmoquin. Cuando se junta el talento con el compromiso, hace que seamos el mejor equipo del mundo».

El entrenador madridista, igual que la plantilla, tiene la sensación de que Mbappé decidió poner fin a la temporada cuando el Real Madrid cayó de la Champions en Múnich y que los últimos partidos de la Liga, que ya estaba perdida desde hace tiempo, no le han interesado. Sus compañeros perciben día a día el pulso del francés con Vinicius por ser el más gallo del vestuario y cada vez el brasileño tiene más adeptos.

La plantilla del Real Madrid sabe que Vinicius no es perfecto, conocen sus defectos pero ensalzan su compromiso, algo que no hacen con Mbappé. En el club tampoco han gustado nada las imágenes del francés del pasado fin de semana, pero insisten en que «la torpeza» que ha cometido el delantero francés no puede provocar que se cuestione su futuro en el club.

El pulso entre Vinicius y Mbappé, que se ha extendido con momentos de mayor o menor tensión durante toda la temporada, cansa al vestuario, especialmente a otros pesos pesados que están hartos de las caritas de ambos y de alguna palabra subida de tono. En el club saben que el futuro del Real Madrid debe pasar por los dos, aunque cada día hay más dudas de si lo mejor no sería quedarse sólo con uno, y esa cohabitación entre ambos será la principal tarea del nuevo entrenador.