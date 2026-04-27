Mbappé se perderá el partido contra el Espanyol por su lesión y el objetivo es que esté en el Clásico

Kylian Mbappé será baja para el próximo encuentro del Real Madrid, el de este domingo 3 de mayo ante el Espanyol en Cornellá, y hará todo lo posible para llegar al Clásico del Camp Nou, que se disputa una semana después, el domingo 10 de mayo. Esa es la situación del delantero francés tras su lesión en el encuentro ante el Betis del pasado viernes.

El Real Madrid ha confirmado la lesión de Mbappé una vez se le han hecho pruebas médicas este lunes. Se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y queda «pendiente de evolución». Esta molestia física, producida en los últimos minutos del encuentro ante el Betis en La Cartuja, le hará estar varios días de baja.

Así, Mbappé no estará ante el Espanyol en el encuentro de la 34ª jornada de Liga, pero el jugador hará todo lo posible para sí estar en el Camp Nou, en ese Clásico que se jugará el 10 de mayo. Con el Real Madrid a 11 puntos del Barcelona en la clasificación de la Liga, lo que sí se juega el francés es el Pichichi, que lidera con dos goles de ventaja sobre Muriqi, delantero del Mallorca.

La lesión de Mbappé se produjo al final del encuentro ante el Betis, cuando el Real Madrid todavía ganaba por 0-1. El jugador francés se fue del terreno de juego por su propio pie. Tuvo una sobrecarga en el isquio de la pierna izquierda. Mbappé pidió el cambio y no terminó el encuentro en Sevilla.

Por otro lado, Militao, tal y como adelantó OKDIARIO, será operado y se perderá el Mundial. El central brasileño será intervenido esta misma semana en Finlandia, donde trabaja el máximo especialista del mundo en este tipo de intervenciones.

Además, en el parte médico del Real Madrid también figura Dani Carvajal, que no jugó ningún minuto en ese encuentro ante el Betis, pero que sufre un golpe en el pie izquierdo. Por fortuna, no es nada grave y estará disponible para Arbeloa para el encuentro ante el Espanyol de la próxima jornada de Liga.