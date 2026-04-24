Mbappé se va lesionado del Betis – Real Madrid tras sufrir una sobrecarga en el isquio de la pierna izquierda

Kylian Mbappé se ha retirado por lesión en el minuto 81 del Betis – Real Madrid. El jugador francés sintió unas molestias físicas en el isquio de la pierna izquierda en el tramo final del encuentro en La Cartuja y pidió el cambio a Álvaro Arbeloa al momento de sentir ese problema. En cuanto miró al banquillo, el entrenador madridista activó el cambio. Gonzalo salió en lugar del delantero francés.

Alarma con Mbappé. El jugador francés se fue del terreno de juego por su propio pie, pero con esas molestias de las que habrá que esperar el alcance. Tuvo una sobrecarga en el isquio de la pierna izquierda y estamos en un tramo importante para un jugador que sabe que en menos de dos meses (48 días) tiene un Mundial con Francia, selección de la que es líder indiscutible. Así, Mbappé pidió el cambio y no terminó el encuentro en Sevilla. Quedan cinco jornadas de Liga.

Hasta ese momento, Mbappé había hecho un buen partido, sin alardes, pero con algunas ocasiones. Entre otras, a Kylian le anularon un buen gol por una posición de fuera de juego, aunque tuvo otras oportunidades de anotar sin éxito. El autor del único gol del Real Madrid ante el Betis fue Vinicius, un tanto que fue empatado por Bellerín en el último segundo del partido.

En cuanto Arbeloa vio el gesto de Mbappé, el técnico madridista autorizó el cambio, entrando en su lugar Gonzalo. El francés notó algo en su cuerpo, dejó de correr y pidió el cambio de inmediato, sin forzar más. Después se supo que había sufrido una sobrecarga en el isquio de la pierna izquierda. Eso ocurrió en el minuto 81. Algo más de diez minutos después de ese contratiempo del francés, el Betis, por medio de Bellerín, empató el encuentro en el último segundo de partido.