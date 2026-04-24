Real Madrid vs. Betis, en directo hoy: a qué hora es, dónde ver por TV y resultado del partido de la Liga en vivo hoy

Todo está preparado ya en el Estadio de La Cartuja para que el Real Betis y el Real Madrid protagonicen uno de los partidos más destacados de esta jornada 32 que va a ser, sin duda, emocionante, ya que está todo en juego en este tramo final de la temporada. Es por ello que tanto los de Álvaro Arbeloa como los de Manuel Pellegrini irán con todo para tratar de sumar tres puntos importantísimos. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Real Betis – Real Madrid.

Real Betis – Real Madrid, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Esta jornada arranca con el Barcelona en lo más alto de la clasificación de la Liga con 82 puntos en su casillero. Le sigue el Real Madrid, pero hay nueve puntos de diferencia entre ellos, por lo que los de Álvaro Arbeloa esperan poder recortarlos a seis a la espera de lo que hagan mañana los azulgranas ante el Getafe en el Coliseum, una salida que a veces se le ha atragantado a los culés. En la tercera posición está el Villarreal y en el cuarto puesto el Atlético de Madrid. El Real Betis, rival del cuadro blanco hoy, es quinto con 49 unidades.

¿Los milagros existen?

Tanto el Real Madrid como el Real Betis están persiguiendo dos milagros. El cuadro merengue es segundo en la clasificación y con 18 puntos en juego están a nueve del Barcelona, por lo que si hablamos de las posibilidades que los de Concha Espina pueden tener para conquistar el título habría que referirse a ellas como un milagro. En el caso de los de Heliópolis, quintos y a ocho puntos del Atlético de Madrid, la Champions League es un objetivo que está muy complicado, pero son conscientes de que los colchoneros tienen toda su concentración puesta en las semifinales de la máxima competición continental.

Partidazo en La Cartuja

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Betis – Real Madrid que corresponde a la jornada 32 de la Liga y que se juega en el Estadio de La Cartuja. La ciudad de Sevilla acoge este partidazo entre dos clubes históricos que lo darán todo sobre el terreno de juego para ofrecer un gran espectáculo a todos los aficionados que esperan ver a los suyos salir victoriosos de esta batalla que se disputa un viernes por la noche, un día poco habitual para ellos.