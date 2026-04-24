Real Madrid
Real Madrid vs. Betis, en directo hoy: a qué hora es, dónde ver por TV y resultado del partido de la Liga en vivo hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Betis - Real Madrid de la jornada 32 de la Liga
El Real Madrid está obligado a ganar en La Cartuja para seguir soñando con un milagro en la Liga
El Real Betis está metido de lleno en la lucha por Europa y, aunque es difícil, también sueñan con la Champions
¡5 minutos!
Ya no queda nada para que comience este clásico del fútbol español. Los jugadores del Betis y del Real Madrid ya van a saltar al terreno de juego del Estadio de La Cartuja.
La previa
Aprovechamos que no queda nada para que ruede el balón en La Cartuja para dejarles la mejor previa del Betis – Real Madrid.
El árbitro del Real Betis – Real Madrid
El CTA designó a César Soto Grado como el árbitro del partido, pero en el VAR del Betis – Real Madrid actuará Pablo González Fuertes, del que no tienen buen recuerdo en la entidad merengue.
Los Erasmus
Entramos en la recta final y los Endrick, Víctor Muñoz o Nico Paz se someten a los exámenes de fin de curso.
A qué hora juega el Real Madrid hoy
La Liga programó este Betis – Real Madrid en el horario de las 21:00 horas, por lo que queda algo más de media hora para que ruede el balón en Sevilla.
El Santiago Bernabéu
Estos días en los que no hay fútbol en la casa del Real Madrid se ha aprovechado el estadio para montar una pista de tenis para que los tenistas entrenasen durante el Mutua Madrid Open. Así fue la transformación del Santiago Bernabéu.
El Clásico
Recordamos que el próximo domingo 10 de mayo se jugará el Clásico de la Liga entre el Barcelona y el Real Madrid que podría ser clave para el devenir de la Liga. El club azulgrana ha anunciado los precios de las entradas, que no han hecho mucha gracia a sus socios.
José Mourinho
El nombre del técnico portugués ha sido vinculado, una vez más, con el Real Madrid de cara a la próxima temporada. ¿Seguirá en el Benfica? Esto es lo que dice Mourinho.
Alineación del Betis
Y ahora es cuando ya tenemos el once de Manuel Pellegrini con el que intentará dar la sorpresa y ganar al conjunto merengue. Esta es la alineación oficial del Betis contra el Real Madrid hoy: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Fornals, Fidalgo; Antony, Abde, Bakambu
Dónde ver por TV el partido del Real Madrid hoy
Este partidazo Real Betis – Real Madrid se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago de Dazn. Este choque se podrá seguir gratis en vivo online y en streaming a través de la web de DIARIO MADRIDISTA.
La convocatoria del Real Madrid
Esta mañana se conoció la lista de Álvaro Arbeloa y destacaban las ausencias de Tchouaméni y de Dani Ceballos. Esta es la convocatoria del Real Madrid para jugar contra el Betis.
Alineación del Real Madrid
Álvaro Arbeloa ya ha dado a conocer el once con el que pretende llevarse los tres puntos del Estadio de La Cartuja. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Betis: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Thiago Pitarch, Brahim, Valverde, Bellingham; Mbappé, Vinicius.
Todo preparado en La Cartuja
Falta apenas una horita y media para que comience el Real Betis – Real Madrid de la jornada 32 de la Liga. En breves momentos conoceremos las alineaciones de ambos conjuntos.
Todo está preparado ya en el Estadio de La Cartuja para que el Real Betis y el Real Madrid protagonicen uno de los partidos más destacados de esta jornada 32 que va a ser, sin duda, emocionante, ya que está todo en juego en este tramo final de la temporada. Es por ello que tanto los de Álvaro Arbeloa como los de Manuel Pellegrini irán con todo para tratar de sumar tres puntos importantísimos. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Real Betis – Real Madrid.
Real Betis – Real Madrid, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Esta jornada arranca con el Barcelona en lo más alto de la clasificación de la Liga con 82 puntos en su casillero. Le sigue el Real Madrid, pero hay nueve puntos de diferencia entre ellos, por lo que los de Álvaro Arbeloa esperan poder recortarlos a seis a la espera de lo que hagan mañana los azulgranas ante el Getafe en el Coliseum, una salida que a veces se le ha atragantado a los culés. En la tercera posición está el Villarreal y en el cuarto puesto el Atlético de Madrid. El Real Betis, rival del cuadro blanco hoy, es quinto con 49 unidades.
¿Los milagros existen?
Tanto el Real Madrid como el Real Betis están persiguiendo dos milagros. El cuadro merengue es segundo en la clasificación y con 18 puntos en juego están a nueve del Barcelona, por lo que si hablamos de las posibilidades que los de Concha Espina pueden tener para conquistar el título habría que referirse a ellas como un milagro. En el caso de los de Heliópolis, quintos y a ocho puntos del Atlético de Madrid, la Champions League es un objetivo que está muy complicado, pero son conscientes de que los colchoneros tienen toda su concentración puesta en las semifinales de la máxima competición continental.
Partidazo en La Cartuja
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Betis – Real Madrid que corresponde a la jornada 32 de la Liga y que se juega en el Estadio de La Cartuja. La ciudad de Sevilla acoge este partidazo entre dos clubes históricos que lo darán todo sobre el terreno de juego para ofrecer un gran espectáculo a todos los aficionados que esperan ver a los suyos salir victoriosos de esta batalla que se disputa un viernes por la noche, un día poco habitual para ellos.
¡Comienza el Betis – Real Madrid!
Rueda el balón en La Cartuja. ¡Sacó de centro el Real Betis!