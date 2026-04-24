Así queda la clasificación de la Liga tras el empate del Real Madrid contra el Betis

El empate del Real Madrid ante el Betis en Sevilla (1-1) vuelve a dejar al equipo blanco muy lejos del liderato de Liga. El conjunto madridista se queda a ocho puntos del Barcelona en la clasificación de la Liga, uno menos de los que estaba, pero a la espera de que el Barça juegue este sábado ante el Getafe.

Un gol de Bellerín en el último segundo del partido, con el tiempo ya prácticamente cumplido, empató este Betis – Real Madrid en el que el equipo blanco cedió dos puntos más en Liga. Hasta el minuto 93, el conjunto madridista ganaba por 0-1 con un gol de Vinicius en la primera parte. Y también fueron claves las paradas de Lunin, algunas de mucho mérito, que evitaron la derrota del Real Madrid.

El encuentro era difícil, porque el Betis se jugaba también mucho en la clasificación, ya que va quinto y esa plaza puede dar acceso a la próxima Champions League.

Así, el Real Madrid se va a los 74 puntos, suma uno, que es totalmente innecesario en la pelea por el título. Se queda a ocho del Barcelona, que este sábado disputa en Getafe su encuentro de la 32ª jornada de Liga. Si los culés ganan se irán a los 11 puntos de distancia con 15 en juego.

Este Betis – Real Madrid, jugado en La Cartuja de Sevilla, abrió la 32ª jornada, que se disputa después de la 33, ya que se alteraron las fechas por el cambio en la final de la Copa del Rey. Para ambos equipos sólo quedan ya cinco encuentros de Liga.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 82 puntos Real Madrid – 74* Villarreal – 62 Atlético de Madrid – 57 Betis – 50* Getafe – 44 Celta de Vigo – 44 Real Sociedad – 42 Athletic Club – 41 Osasuna – 39 Rayo Vallecano – 38 Espanyol – 38 Girona – 38 Valencia – 36 Mallorca – 35 Elche – 35 Sevilla – 34 Alavés – 33 Levante – 32 Real Oviedo – 28

*Un partido disputado más.

Partidos y resultados de la 32ª jornada

Betis 1-1 Real Madrid

Quedan por disputarse: