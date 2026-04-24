Un gol de Bellerín en el 93 dio el empate al Betis ante el Real Madrid y deja la Liga en bandeja para el Barcelona. Arbeloa volvió a poner a las vacas sagradas y dejó a Carvajal sin jugar ni un solo minuto. El equipo madridista termina de tirar la Liga y puede acabar la jornada a once puntos del equipo de Hansi Flick.

Arbeloa cambiaba (algunas) piezas. Huijsen y Thiago Pitarch sustituían a los lesionados Militao y Güler mientras que Mendy entraba al lateral izquierdo por Carreras. También Fede Valverde volvía al mediocentro en sustitución de Tchouaméni, baja inesperada de última hora. El resto, los mismos que ganaron sin pena ni gloria al Alavés. No faltaba ninguna vaca sagrada y, por supuesto, era suplente Carvajal, porque ni el Real Madrid ni su entrenador están para regalarle minutos a nadie. Tampoco jugaba Camavinga, quizá porque es difícil jugar con el cartel de transferible colgado del cuello.

El caso es que el Real Madrid saltaba al césped de La Cartuja para vérselas ante el irregular Betis con una alineación integrada por Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Pitarch; Vinicius, Bellingham, Brahim; y Mbappé. Enfrente, los de Pellegrini, que necesitan asegurar cuanto antes la quinta plaza, salían sin Isco, que acaba de volver de su última lesión, pero con ese temible cuarteto formado por Antony, Fornals, Abde y Bakambu.

Salió el Betis con vértigo y dominio ante un Real Madrid tan perezoso como habitualmente. Un par de escarceos en el área de Lunin animaron al personal, que reclamó un penalti de Brahim por un control que hizo entre hombro y pecho. Poco a poco se sacudieron los de Arbeloa el dominio local y se asieron a la pelota para encerrar al Betis en su campo.

A los 13 minutos llegó la primera ocasión del Real Madrid, que marró Mbappé tras una volea que se fue al Guadalquivir. El francés es otro de los que ha activado el modo Mundial. El duelo, en sus inicios, fue una oda al tedio. Ritmo lento, poco movimiento, menos diversión. Menos mal que en pleno sopor marcó el Madrid. Fue un disparo lejanísimo de Fede Valverde sin que nadie le encimara. Alvaro Valles despejó flojo y al centro, así que le salió una asistencia a Vinicius, más vivo que Bellerín en seguir la acción, que sólo tuvo que empujarla.

Vinicius pega primero

El tanto metió en el partido al Real Madrid, que se animó incluso –se lo juro– a presionar. Acusó el tanto el Betis y los de Arbeloa coquetearon con el 0-2. La tuvo Bellingham en el 33 tras una buena asistencia de Mbappé pero el disparo a bote pronto del inglés lo punteó Alvaro Valles para enviarlo a córner. Amrabat y Huijsen vieron sendas amarillas por entradas a Brahim y Antony.

En el 43 Thiago Pitarch hizo otra de las suyas y regaló una pelota fácil de primeras como ya hiciera contra el City y contra el Bayern. Igual que entonces Lunin le salvó la vida al sacar una mano milagrosa al disparo de Antony que se envenenó tras tocar en Huijsen. El Real Madrid decidió dispararse en el pie y Lunin, travestido de Courtois, evitó otras dos ocasiones del Betis a Bakambu primero con el pie y a Antony después a mano cambiada.

El descanso fue la mejor noticia para un Real Madrid que salió al segundo tiempo con los suplentes echándose unas risas. Camavinga, Carvajal y Asencio se lo pasaban pipa bromeando con los titulares. De salida estuvieron cómodos los de Carvajal, que incluso hicieron un golazo tras un pase de exterior de Trent que remató de media volea Mbappé. Entre el árbitro y el VAR anularon el tanto.

En el alambre

El Real Madrid estaba cómodo en el partido y Bellingham volvió a acariciar el 0-2. El Betis, un equipo más bonito que bueno, tampoco había inquietado en el segundo tiempo a pesar de que Abde trataba de encontrar resquicios entre la defensa madridista. También perdonaron los de Pellegrini tras el enésimo fallo de Thiago Pitarch que acabó con un disparo del Cucho Hernández y una buena mano de Lunin.

En el 71 hizo Arbeloa sus primeros cambios: fuera Thiago y Huijsen y dentro Camavinga y Alaba. Apretaba el Betis, que la tuvo en los pies de Natan y la perdió por la mano de Lunin. Replicó a la contra Mbappé, que se la quiso poner a Vinicius y el pase de la muerte lo evitó Bellerín. También la tuvo Fede Valverde en el 79 tras una gran jugada individual que abortó Valles con los pies.

Fue entonces cuando Mbappé pidió el cambio. Entró Gonzalo en su lugar y ya era el minuto 80. Aprovechó Arbeloa para sacar a Manuel Ángel por Brahim. En el 85 Vinicius se marcó una gran acción individual resuelta por el brasileño con un tirito tan flojo que pareció una cesión. En el 89 se tiró en el área Antony para intentar que picara el árbitro. No lo hizo.

En el 94, cuando ya parecía que el Real Madrid iba a ganar el partido, llegó el gol del Betis. Estuvo precedido de una posible falta de Antony a Mendy, pero ni el colegiado ni el VAR advirtieron nada, así que el gol de Bellerín subió al marcador, el Madrid empató y la Liga, que ya estaba perdida, empieza a grabar al pie de su trofeo el nombre del Fútbol Club Barcelona.