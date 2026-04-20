Thiago Pitarch también fue clave en la Youth League: el niño que saltó al Madrid pero empezó en el Juvenil

El Real Madrid afronta hoy una cita importante con la final de la UEFA Youth League, un torneo que ha servido esta temporada para ver el crecimiento de varios jóvenes talentos. Entre ellos hemos podido ver esta temporada a Thiago Pitarch, quien fue protagonista de su único partido disputado, con gol y una actuación impresionante. Semanas después, daría el salto definitivo al primer equipo.

Pitarch ha tocado todos los palos esta temporada: Real Madrid C, Castilla, Juvenil A y, por supuesto, el primer equipo. Su rendimiento ha ido creciendo progresivamente, llamando la atención por su capacidad para generar juego y su personalidad sobre el campo. Tiene un despliegue físico que en pocos jugadores se puede ver; aparece en cualquier parte del campo.

Con el paso del tiempo, Arbeloa le ha abierto las puertas del primer equipo del Real Madrid, donde ha logrado consolidarse poco a poco. Es un ejemplo de que con esfuerzo y dedicación cualquier jugador de la cantera puede tener opciones a llegar a lo más alto y formar parte de la primera plantilla.

Este crecimiento ha hecho que Pitarch ya no esté disponible para disputar la final de hoy con sus compañeros del juvenil frente al Brujas. Cierto es que no ha tenido mucha participación en la competición, pero si algo está claro, es que si tuviese la oportunidad, no dudaría ni un segundo en estar con sus compañeros.

Ahora, mientras el equipo juvenil buscará su segunda Youth League, Pitarch vive una realidad distinta, centrado en seguir creciendo al máximo nivel. Su historia esta temporada refleja el objetivo principal de la cantera blanca: formar jugadores capaces de dar el salto al primer equipo. La final de hoy será también, en parte, un reflejo del trabajo de futbolistas como Thiago Pitarch, que empezaron el camino y ayudaron a construir el sueño que ahora está a un paso de hacerse realidad.