Thiago Pitarch se dispara

La explosión de Thiago Pitarch se refleja en el día a día, tanto dentro como fuera del terreno de juego. El canterano del Real Madrid ha llegado al primer equipo de Álvaro Arbeloa para quedarse. Hacía tiempo que en Valdebebas no se veía una irrupción de semejante magnitud. Un jugador capaz de marcar diferencias sobre el césped, pero también en todas las parcelas de su rutina. Su reputación empieza a ser la de un futbolista de clase mundial, la de un jugador propio del quince veces campeón de Europa.

Su crecimiento también se refleja en las redes sociales, donde no deja de crecer. Hace apenas unas semanas, el canterano madridista superaba por poco los 70.000 seguidores en Instagram. Hoy, el número de personas pendientes de su evolución se acerca al millón. Una cifra que, más pronto que tarde, terminará pulverizando, impulsado por el escaparate global que supone el Real Madrid.

También se ha disparado su valor de mercado. Según la web especializada Transfermarkt, actualmente se sitúa en 20 millones de euros, una cifra que impresiona especialmente si se tiene en cuenta su escasa experiencia en la élite.

El plan del Real Madrid

Como ya adelantó OKDIARIO, el plan del club pasa por sentarse en las próximas semanas con sus representantes —tras una intensa disputa por hacerse con sus servicios, finalmente gestionados por la agencia YouFirst— para blindar al joven mediocentro.

La idea es ofrecerle un nuevo contrato que mejore el firmado el pasado mes de agosto en Valdebebas, cuando alcanzó la mayoría de edad. Como es habitual en el club blanco, se apostó por el talento: al cumplir los 18, firmó su primer contrato profesional hasta 2030. Sin embargo, esa renovación está ya camino de quedarse obsoleta con la que preparan en las oficinas del club.

En las próximas semanas, el Real Madrid se reunirá con los agentes de Thiago Pitarch con el objetivo de cerrar un nuevo acuerdo que le convierta, a todos los efectos, en jugador del primer equipo. El contrato incluiría una mejora salarial sustancial y una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, diseñada para disuadir cualquier intento de fichaje.

La apuesta por Thiago Pitarch es total. El futbolista ha demostrado tener nivel para asentarse en la primera plantilla tras encadenar tres titularidades consecutivas a las órdenes de Arbeloa, a quien en Valdebebas reconocen buena parte del mérito por su decidida apuesta. «Apostar no es que entrene con el primer equipo, es que juegue», deslizan desde el club, en un mensaje que apunta directamente a Xabi Alonso, cuya gestión del joven talento nunca terminó de convencer internamente.