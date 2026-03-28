Thiago Pitarch es una superestrella en Benidorm: «Es nuestro ídolo»

Thiago Pitarch (3 de agosto de 2007, Fuenlabrada) es el hombre del momento y eso no hay quien lo discuta. El jugador del Real Madrid está siendo la sensación en el clasificatorio para el Campeonato de Europa sub-19 que España está disputando esta semana en Benidorm. La gran joya del fútbol español volvió a liderar a la selección en la victoria contra Finlandia que deja a los de Paco Gallardo al borde de la clasificación. El Estadio Guillermo Amor de la ciudad alicantina se llenó de jóvenes que acudieron en masa para rendir honores al nuevo ídolo del fútbol español.

Thiago Pitarch, ya una superestrella. La cantante Aitana ha puesto de moda esta palabra que suena todos los días en la radio y en las emisoras también suena el nombre de Thiago Pitarch. A sus 18 años, el futbolista del Real Madrid se ha confirmado como la gran joya del fútbol español después de subirse en el mes de marzo al tren de la titularidad del equipo de Arbeloa y no bajarse. Los trenes pasan en la vida y este joven está aprovechando la oportunidad con sus buenas actuaciones en el primer equipo.

Sus buenos partidos ante el Manchester City en Champions League han elevado el caché de un futbolista que ha sido clave en el resurgir del nuevo Real Madrid: sus ganas, voracidad y valentía han provocado un efecto contagio en un equipo psicológicamente derrotado. Por ello se ha convertido en indiscutible y por ello ya no puede cruzar la calle sin que le pidan una foto. Hace dos semanas podía ir al cine de incógnito y a finales del mes de marzo los niños ya le paran por la calle. Es lo que tienen las superestrellas.

Pitarch desata la locura en Benidorm

En el primer partido de esta Ronda Élite disputado el miércoles en el Guillermo Amor de Benidorm, veteranos y noveles ya fueron en procesión para ver in situ a esta joya del Real Madrid y la procesión se volvió a repetir este sábado horas antes del domingo de Ramos. Thiago Pitarch jugaba en Benidorm y por ello el estadio ubicado a las afueras de la Nueva York de Europa rozó el lleno para la ocasión.

Desde primera hora de la tarde es un goteo constante: niños ataviados con camisetas del Real Madrid y de la selección que peregrinan para ver a su nuevo ídolo: Thiago Pitarch. «Es nuestro ídolo a pesar de su juventud», dicen Clara y Candela, que le llevan al centrocampista una maqueta con su dorsal del Real Madrid y fotos que resumen su corta carrera profesional. «Están sus fotos de niño, de sus partidos, de la firma de su primer contrato», cuentan a este periódico. Su objetivo es hacérsela llegar.

«Thiago, regálame tu camiseta», reza otra pancarta que lleva un grupo de niños que dejan claro que al jugador que quieren ver es Thiago Pitarchs. Todos los niños están locos por Thiago y camino del césped hay más benjamines vestidos con la camiseta de España que dejan claro que han venido a ver a Thiago Pitarch.

Después de liderar a España durante más de una hora de partido y con 2-0 en el marcador, Thiago Pitarch fue sustituido y la seguridad tuvo que intervenir para que decenas de niños no se agolparan en el banquillo local. Al finalizar el encuentro, el jugador del Real Madrid se paró con todos los jóvenes que buscaban una foto, una firma o simplemente querían hacerle un regalo. Thiago Pitarch fue una superestrella en Benidorm.