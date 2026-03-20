Cambio de planes en España con Thiago Pitarch: se cae de la Sub-21 para buscar el Europeo con la Sub-19

La semana fantástica de Thiago Pitarch, o mejor dicho, semanas, porque lo suyo no es flor de un día, se cierra con su convocatoria con la selección española. Sin embargo, no con la Sub-21, pese a entrar en los planes de David Gordo, sino con la Sub-19, para buscar la clasificación al Europeo 2027 bajo las órdenes de Paco Gallardo. La exigencia de la ronda élite, en la que España ejerce como anfitrión, ha decantado la balanza hacia la Sub-19.

La Rojita ha quedado encuadrada en un grupo exigente junto a Eslovenia, Finlandia y Países Bajos. Disputará partidos cada tres días del 25 al 31 de marzo en un minitorneo del que solo el primer clasificado sacará billete para el Europeo Sub-19 de 2027. Para los mencionados partidos, que se disputarán en Benidorm, Paco Gallardo contará con un Thiago Pitarch que ya tuvo en el pasado Mundial Sub-20 y que está siendo una de las revelaciones en el fútbol español.

Se retrasa así la convocatoria de Thiago Pitarch con la Sub-21, donde se habría convertido a sus 18 años en el jugador más joven en ser llamado. El jugador del Real Madrid tiene claro que quiere jugar con España, por más que Marruecos haga de todo para convencerlo de lo contrario. El plan de la Federación marroquí es ofrecerle un proyecto de selección absoluta, siendo capaces de prometerle cualquier cosa con tal de conseguir una respuesta afirmativa.

Además, está la posibilidad de ir al Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Además, económicamente tampoco tienen ningún problema para convencer tanto al futbolista como a su entorno. Algo que en España no sucederá en el corto plazo. Thiago Pitarch es un jugador que debe quemar todavía etapas hasta llegar al combinado de Luis de la Fuente, que este viernes también ha dado lista para los últimos partidos antes del Mundial.