Marruecos está empeñado en tener algo que decir en el futuro deportivo de Thiago Pitarch. El jugador del Real Madrid está jugando estos días con la selección española sub-19 y los Leones del Atlas no pierden la esperanza de captarle debido a sus orígenes familiares. El centrocampista, todavía, podría fichar por el conjunto que eliminó a España en el último Mundial de Qatar.

Una de las estrellas del conjunto marroquí en aquella eliminación en 2022 fue el portero Yassine Bono, un guardameta con larga experiencia en nuestro país y que quiere atraer a Thiago Pitarch. «Cada jugador que tenga relación con Marruecos siempre será bienvenido aquí. Y más, si es jugador del Real Madrid», dijo el guardameta.

Bono, sin embargo, es muy realista con el futuro de un Thiago Pitarch que parece que no se escapará de España como sí sucedió con Brahim Díaz. «Hará lo que realmente él sienta, ya que tiene su familia aquí y en España», comentó en el Metropolitano tras el duelo de Marruecos contra Ecuador.

Thiago Pitarch es uno de los grandes proyectos de futuro del Real Madrid y su futuro parece más que vinculado a la selección española. La puerta de Marruecos, únicamente, se cerrará cuando el centrocampista blanco debute con la selección absoluta, algo que parece complicado hasta pasado el próximo verano.

Aunque haya nacido en Madrid, Thiago Pitarch tiene familia de orígenes marroquíes. Tanto su abuela como sus tíos abuelos nacieron y vivieron en Ceuta y todos ellos cuentan con antepasados nacidos en Marruecos. De hecho, abuelo paterno del jugador es originario de Alhucemas, una localidad costera del norte del país africano.

Las cartas están sobre la mesa con un Thiago Pitarch. A la Federación de Marruecos no le duelen prendas a la hora de ir a la caza de futbolistas nacidos en otros países. Sin ir más lejos, Brahím Díaz nació en Málaga o Achraf Hakimi en Madrid y ambos son las estrellas más rutilantes del equipo de los Leones del Atlas. Ahora el objetivo es la perla madridista.