Thiago Pitarch es de élite: lidera a España en la goleada sobre Eslovenia

El sol de ilumina Benidorm y Thiago Pitarch a España. La Sub-19 inició la ronda élite rumbo al Europeo de la categoría con una goleada (4-0) sobre Eslovenia. Fue el día de la cantera del Real Madrid. Daniel Yáñez, otro mirlo de la Fábrica, el que abrió la lata al transformar un penalti que él mismo provocó. Aguado, también de la cantera blanca, anotó el segundo asistido por Rivas, compañero en el Real Madrid. Y sentenciaron Diallo y Hugo López. España se sitúa líder de grupo.

Por delante de Países Bajos, que también goleó (3-0) a Finlandia, pero la diferencia de un gol deja a los de Paco Gallardo al frente. Todo se jugó al tiempo y ritmo que quiso Thiago Pitarch, al que le queda pequeña esta categoría. De hecho, en el presente parón de selecciones su nombre entraba en los planes de la Sub-21. Solo la importancia de la ronda élite de la Sub-19, que se juega la presencia en el próximo Europeo, cambió la hoja de ruta.

Culmina Thiago Pitarch unas últimas semanas exitosas. La Rojita ha quedado encuadrada en un grupo exigente junto a Eslovenia, Finlandia y Países Bajos. Disputará partidos cada tres días del 25 al 31 de marzo en un minitorneo del que solo el primer clasificado sacará billete para el Europeo Sub-19 de 2027. Para los mencionados partidos, que se disputarán en Benidorm, Paco Gallardo contará con un Thiago Pitarch al que ya tuvo en el pasado Mundial Sub-20 y que está siendo una de las revelaciones en el fútbol español.

Marruecos tienta a Thiago Pitarch

Se retrasa así la convocatoria de Thiago Pitarch con la Sub-21, donde se habría convertido a sus 18 años en el jugador más joven en ser llamado. El jugador del Real Madrid tiene claro que quiere jugar con España, por más que Marruecos haga de todo para convencerlo de lo contrario. El plan de la Federación marroquí es ofrecerle un proyecto de selección absoluta, siendo capaces de prometerle cualquier cosa con tal de conseguir una respuesta afirmativa.

Además, está la posibilidad de ir al Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Además, económicamente tampoco tienen ningún problema para convencer tanto al futbolista como a su entorno. Algo que en España no sucederá en el corto plazo. Thiago Pitarch es un jugador que debe quemar todavía etapas hasta llegar al combinado de Luis de la Fuente, que este viernes también ha dado lista para los últimos partidos antes del Mundial.