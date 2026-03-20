De la Fuente cierra el debate: «Thiago Pitarch ha elegido jugar con España»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras ofrecer la convocatoria de España para los encuentros amistosos que disputará el combinado nacional contra Serbia y Egipto. El seleccionador explicó su decisión de convocar a cuatro porteros, donde está la novedad de Joan García, que se estrena con la absoluta. No obstante, lo primero que hizo el riojano fue dar la enhorabuena a todos los equipos españoles que se han clasificado para cuartos de final en las diferentes competiciones europeas.

Comenzó respondiendo sobre su decisión de citar a cuatro porteros: «Las costumbres están para cambiarlas. Era el momento de tener a estos cuatro grandes porteros. A día de hoy, son los cuatro que pueden estar entre los tres que irán al Mundial».

«Queda mucho tiempo por delante. Era el momento para tener a estos cuatro porteros, que son muy buenos y que están conviviendo con nosotros. Van a ser decisiones convenientes y acertadas de cara al Mundial. Pueden ir 26 jugadores». Sobre el debate de la portería, fue claro: «La mejor noticia es que podamos tener muy buenos jugadores. No hay debate ni presión, eso es para vosotros».

Luego, habló de Rodrigo y Carvajal: «Celebramos el momento de Rodrigo, ya que es fundamental. Ya estuvo en convocatorias anteriores y va adquiriendo la forma. Lo celebramos. Sobre Carvajal, soy muy respetuoso con los entrenadores y cada uno sabe lo que tiene que hacer en su casa. Espero que de aquí al Mundial esté todavía mejor. Es un jugador muy importante».

También habló de la Finalissima y su no celebración: «Mi disposición era jugarla. Nadie creo que tenga dudas. Siempre he dicho y afirmado que es mi deseo. Igual la Federación. Aprovecho para dar las gracias a la Federación por intentar jugar este partido y estos dos amistosos. Así que enhorabuena. Lamentablemente, no se ha podido disputar contra Argentina, pero no era idea de la Federación».

«Joan García es un excelente portero, pero no lo hemos descubierto ahora. Puede aportar convivencia, capacidad de trabajo, calidad y exigir a los demás sacar lo mejor de ellos mismos. A día de hoy está entre los elegidos, pero queda mucho hasta junio. ¿Alguien cree que me pueda alegrar de que se lesione?», comentó.

«Seguir trabajando como siguen haciéndolo, tanto Dani Carvajal como Álvaro Morata tienen que seguir trabajando y así es como entienden el fútbol para poder demostrarlo en el terreno de juego. Ojalá Dani recupere el nivel de la Eurocopa… Tienen que jugar, recuperar el nivel que tienen habitualmente, y así estarán con nosotros», aseguró.

También analizó cómo ha afectado el no jugar la Finalissima: «Realmente no te creas que mucho; la Finalissima era un partido para ganar un título, pero nosotros íbamos más allá, preparándonos para el Mundial. Es cierto que queríamos jugarlo y ganarlo para poder disfrutar con los jugadores. Llevamos desde noviembre sin estar juntos, esta ventana era muy importante para nosotros para recuperar sensaciones, de ver jugadores nuevos».

«Soy empatiquísimo, voy a cuidar a los jugadores exactamente igual que cuando están en sus clubes, exactamente igual», comentó sobre la gestión de los minutos.

También analizó qué gestión quiere hacer de los cuatro partidos: «Ahora ver cómo se desarrollan los entrenamientos, lo que puede cada partido, queremos ganar estos dos partidos, salir con buena sensación, queremos que sea beneficioso para todos. No te puedo decir que va a jugar medio tiempo cada uno; veremos cómo se desarrolla cada partido…».

«Mosquera es la gratificación que hemos comentado en ocasiones anteriores, comprometido, capitán Sub-21, y que quiere jugar con España; está haciendo buena campaña con el Arsenal. El otro día había un entrenador hablando de que la Champions es una categoría especial y que un error te echa de una competición. Pues, hombre, bienvenido al panorama de los campeonatos internacionales, nosotros queremos ver a estos nuevos futbolistas en esta presión que a lo mejor no viven con los clubes», comentó sobre el resto de novedades.

Por último, habló con Thiago Pitarch para cerrar el debate: «Es un caso similar al de Mosquera. La gran noticia es que Thiago quiere jugar con España; es un chico muy comprometido con la selección y eso, al igual que con otros jugadores, nos da mucha alegría. Respetamos totalmente a quien decide lo contrario y prefiere irse con otro país, deseándole lo mejor, pero me alegra muchísimo que Thiago haya elegido vestir nuestra camiseta».