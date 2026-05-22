José Fernando Ortega Mohedano vuelve a estar enamorado. El hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha sorprendido a sus seguidores al aparecer muy acaramelado con una joven en redes sociales, apenas unos meses después de que se conociera la muerte de Michu, madre de su hija Rocío. La reaparición sentimental del hermano de Gloria Camila llega además en un momento especialmente delicado: en julio se cumplirá el primer aniversario del fallecimiento de la gaditana, una pérdida que conmocionó por completo al clan Ortega Cano.

Las imágenes, difundidas a través de historias temporales de Instagram, muestran a José Fernando besando cariñosamente a su nueva ilusión mientras ella posa sonriente ante la cámara. Una escena que no ha pasado desapercibida y que ya está dando mucho que hablar.

De Michu a una nueva ilusión

La historia entre José Fernando y Michu estuvo marcada por las idas y venidas durante más de una década. Se conocieron en 2013 y, pese a las rupturas, reconciliaciones y los problemas personales del hijo de Ortega Cano, siempre mantuvieron un fuerte vínculo por su hija en común, Rocío.

La muerte de Michu en julio de 2025 supuso un auténtico mazazo para la familia, y sobre todo para José Fernando, que durante estos meses le ha dedicado mensajes a la madre de su hija en redes sociales. La joven, cuyo nombre real era María Rodríguez Gamaza, falleció a los 33 años en su domicilio de Cádiz. Todo apuntó a sus graves problemas cardíacos congénitos, una enfermedad contra la que llevaba años luchando.

Ahora, menos de un año después de aquella tragedia, José Fernando parece dispuesto a abrir una nueva etapa sentimental, tal y como ha mostrado en redes sociales.

Así es Oriana Escobar, la nueva mujer que ocupa el corazón de José Fernando

Aunque algunos medios hablaron inicialmente de una misteriosa joven apodada Hello Kitty, las imágenes que circulan ahora apuntan directamente a Oriana Escobar, una colombiana de perfil discreto pero muy activa en Instagram —que es otra chica distinta a la de hace semanas—.

Ahora parece que el hermano de Gloria Camila ha vuelto a encontrar la ilusión en esta joven, que es guía turística, además de estudiante de Administración y Dirección de Empresas. Pese a que tiene pocas imágenes en su perfil, lo cierto es que ha dado bastantes detalles de sus gustos, como su pasión por los viajes, gastronomía, escapadas rurales y posados muy cuidados que dejan claro su gusto por la moda y la imagen.

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Por ahora, la joven mantiene un perfil relativamente bajo: apenas supera los 300 seguidores y no parece tener relación pública con el entorno mediático de la familia Ortega. Aun así, José Fernando ya la sigue y ambos han comenzado a compartir fotografías juntos, algo que evidencia que no quieren esconder su relación.

Después de años marcados por problemas personales, ingresos en centros especializados y una vida sentimental llena de altibajos, José Fernando parece querer recuperar cierta estabilidad. Según ha comentado en sus últimas apariciones públicas, atraviesa uno de sus momentos más tranquilos y estaría centrado tanto en su hija como en esta nueva relación sentimental.

La gran incógnita ahora es si Oriana Escobar terminará integrándose en el mediático universo Ortega Cano o si preferirá mantenerse en un discreto segundo plano mientras su romance con José Fernando continúa avanzando.