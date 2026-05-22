Hablar de Julio Iglesias es hablar de música, elegancia y una forma de entender la vida donde el placer siempre ocupa un lugar privilegiado. El cantante de Soy un truhán, soy un señor no sólo conquistó escenarios de todo el mundo; también desarrolló una auténtica pasión por los grandes vinos. Y no por cualquier botella: Julio siempre se movió entre etiquetas míticas, vinos exclusivos y anécdotas que parecen sacadas de una película. Durante años se rumoreó incluso que quiso comprar Vega Sicilia, la bodega más legendaria de España. Aunque la operación nunca llegó a concretarse, la historia refleja hasta qué punto el artista estaba fascinado por el universo del vino de alta gama.

Vega Sicilia, el gran amor vinícola de Julio Iglesias

Si existe un vino inseparable de la imagen de Julio Iglesias, ese es Vega Sicilia Único. La escritora Pilar Eyre contó una curiosa experiencia junto al cantante en Ibiza. En su casa apenas se bebía vino, pero cuando había una botella especial, era precisamente Vega Sicilia. Ella nunca se atrevía a beberlo porque pensaba que era demasiado caro y sofisticado para apreciarlo de verdad.

Sin embargo, todo cambió al conocer a Julio. Según recuerda Eyre, el cantante bebía Vega Sicilia con absoluta naturalidad, como quien disfruta de algo cotidiano. No tomaba whisky ni bebidas fuertes: su gran debilidad era el vino español más prestigioso. Años después, cuando coincidieron de nuevo en el festival de Cap Roig, Julio seguía fiel a la misma costumbre: en el camerino había varias botellas de Vega Sicilia Único para compartir con amigos. Fue entonces cuando Pilar Eyre, ya refinada en gusto, le dijo: «Así que, Julio, aquí estoy para rememorar esta velada cuando quieras. Me gusta volar en vuelo privado, me gusta Romanée-Conti y me gusta Petrus, así que estoy a tu disposición siempre».

La mítica foto del jet privado

Una de las imágenes más famosas de Julio Iglesias fue tomada en 1986 por el fotógrafo francés Jean Claude Deutsch dentro de su avión privado. La escena es puro Julio: el cantante aparece relajado, comiendo tortilla española y pollo de Kentucky Fried Chicken, mientras sobre la mesa descansa una botella de Château Lafite Rothschild, uno de los vinos más exclusivos del planeta, valorado en miles de euros.

Pero hay un detalle menos conocido. En aquella comida también estaba presente un prestigioso enólogo que llevó como regalo una botella de Romanée-Conti. Para muchos expertos, se trata del mejor vino tinto del mundo. Se produce en una parcela diminuta de Borgoña y sus botellas alcanzan precios desorbitados debido a su escasez.

Petrus, Romanée-Conti y una escena de película

Otra de las historias más increíbles relacionadas con Julio Iglesias y el vino ocurrió entre finales de los ochenta y principios de los noventa. Tras una entrevista, invitó a dos periodistas especializados en vino a viajar con él a Miami en su avión privado. Ya en su casa, abrió una botella de Petrus valorada hoy en unos 5.000 euros.

Julio la olió y sentenció: «Tiene corcho». Abrió otra. Tampoco le convencía. No fue hasta la tercera botella cuando aprobó el vino. Los periodistas estaban asombrados porque, según ellos, las anteriores estaban perfectamente bien.

Más tarde, el cantante confesó entre risas que lo sabía desde el principio. Simplemente quería impresionarles y demostrar que dominaba el mundo del vino. Como colofón de aquella velada inolvidable, cada invitado se llevó una botella de Romanée-Conti de regalo.