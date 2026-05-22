Sanidad confirma que hará controles contra el ébola en Cádiz por el partido del Congo

Sanidad ha actuado de urgencia para tomar las medidas de seguridad necesarias para el partido del próximo 9 de junio que se disputará en Cádiz entre República Democrática del Congo y Chile. El país africano sufre un brote de ébola que se ha cobrado ya 160 muertes y 670 casos sospechosos. Unos números que han hecho que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, haya salido a declarar.

Con el objetivo de evitar un posible contagio masivo en España, Padilla ha recalcado las condiciones en las que se desarrollará el próximo encuentro en la Línea de la Concepción. Lo ha hecho poco después de que el Gobierno de RDC notificara las nuevas cifras a causa del brote de ébola en la provincia de Ituri. Por laboratorio, se han confirmado un total de 64 casos y seis fallecidos.

Ante esta situación, que ha llevado a la OMS a declarar la Emergencia de Salud Pública Internacional, Padilla ha recordado que la selección de fútbol de RDC ha cancelado sus entrenamientos de preparación para el Mundial de 2026 en la capital, Kinsasa, para trasladarlos a Bélgica, y jugará los partidos amistosos que tiene previstos en Europa, incluido el de la Línea de la Concepción.

«Una de las cosas que estamos viendo es cuál va a ser el tránsito del equipo de la República Democrática del Congo, habrá que ver cuáles son los controles que se establecen, cuál es el tiempo que van a pasar ahí y, posteriormente. En base a cómo evolucione el brote de aquí a entonces, se tomarán medidas para garantizar en todo momento que no hay un ápice de inseguridad. Sanidad Exterior está ya pendiente del asunto para establecer las medidas que sean necesarias», incidió Javier Padilla.

La FIFA por su parte, mantiene estrecho contacto con la Federación de Fútbol de la RDC (FECOFA), para garantizar que se informe a su selección sobre todas las orientaciones médicas y de seguridad. Un partido que genera tensión con uno de los virus con una tasa de mortalidad entre el 30 % y el 50 %, según la Organización Mundial de la Salud.