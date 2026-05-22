Ábalos dice que avisó a Sánchez contra el rescate de Plus Ultra: «Zapatero me puenteó»

José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes que se encuentra en prisión provisional por su implicación en la trama de corrupción del PSOE, ha asegurado este viernes que advirtió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su opinión, negativa, a la hora de aprobar el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra. «No era una aerolínea consolidada», ha recordado Ábalos, además de asegurar que José Luis Rodríguez Zapatero contó con un «papel predominante» para que la aerolínea lograra sus objetivos.

Ábalos ha negado que existieran «dos caminos» para conseguir el rescate, como sospecha el instructor del caso, el juez José Luis Calama, en el auto de imputación de Zapatero. El magistrado baraja que una de las líneas sea mediante el propio José Luis Ábalos, que lo descarta afirmando que es «falsa», y la otra por el ex presidente del Gobierno.

«Nadie se dirige en ningún sentido a mí. Todo lo contrario», ha aseverado el ex dirigente socialista, actualmente en la prisión de Soto del Real, que también cuenta que fue en el Consejo de Ministros donde se enteró de la aprobación del rescate.

Ábalos ha explicado que Zapatero le puenteó y que, en ese momento, «habla directamente» con Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura. «Cuando me enteré, me referí al presidente –Sánchez– advirtiéndole que no era pertinente, que no era una aerolínea consolidada», ha desvelado en palabras para el programa Mañaneros, donde también ha asegurado que desconoce si su ex asesor, Koldo García, intercedió porque «actuaba por la calle lateral».

En las declaraciones de Ábalos, enviadas desde Soto del Real, el ex ministro ha mostrado su indignación con la diferencia de trato del PSOE con su caso y la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra. «Existe una doblez en el trato bastante evidente. A Zapatero se le arropa, se le protege, se le está dando cobertura, mientras que a mí no se me dio oportunidad», ha lamentado el exministro. «Entiendo que la presunción de inocencia juega para todos en el mismo nivel y me siento muy agraviado por la postura del partido», ha zanjado.

La «doble vara de medir» con Ábalos

En palabras a OKDIARIO, horas después de conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aseguró que existe una «doble vara de medir» entre el propio Zapatero y él.

Ábalos conoció la imputación del que fuera el presidente del Gobierno desde prisión, a primera hora de la mañana, gracias a las televisiones presentes en el centro penitenciario. Tras enterarse, comentó la actualidad con su hijo, Víctor Ábalos, con el que pudo hablar por teléfono tanto por la mañana como por la tarde.

El ex ministro trasladó a OKDIARIO su malestar por el comportamiento de los miembros del partido tras conocer la imputación de Zapatero. «A mí me dejaron solo y a él le protegen», dijo, en palabras que ha repetido este viernes. Además, incide en que ocurrió lo mismo con la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que ha llegado hasta a ir a actos del partido estando imputada.