Modifican sus vehículos, convirtiéndolos en arietes para asaltar joyerías. Es el «último grito» entre los ladrones que se dedican a los robos con alunizaje en comercios de Valencia. Los cacos usaron para hacer el alunizaje un Land Rover sustraído y modificado a propósito para el asalto. Le soldaron vigas de hierro en su parte trasera rematadas con una llanta de acero, para arremeter contra el cierre de seguridad de la tienda y abrir un boquete.

El objetivo era una de las joyerías con más solera de Alcira (Valencia) y los ladrones dieron el golpe en la madrugada del pasado domingo 17 de mayo. La banda la componían cinco individuos que llegaron en dos coches robados, uno para embestir contra el local y el otro para escapar a toda velocidad.

Los propietarios recibieron la llamada de la central de alarmas a las 5.50 horas y les relataron cómo había sido el asalto captado por las cámaras de vigilancia.

El vídeo del alunizaje arranca con el impacto del ariete del vehículo modificado contra el cierre de la puerta. Un golpe brutal que tiró mostradores al suelo y levantó una nube de polvo por los escombros del coche.

Vaciaron la joyería en 2 minutos

En cuestión de segundos se ve al primero de los ladrones entrando en la joyería por el boquete recién hecho. Va encapuchado, lleva una linterna en la frente para iluminar los estantes llenos de joyas y una bolsa negra para llenarla con el botín.

Tras el primero entraron otros tres ladrones más, todos encapuchados, con guantes y con grandes cajones de plástico negro para tirar dentro el botín del robo. Cada uno se repartió una zona de la joyería y la desvalijaron por completo en poco más de dos minutos.

Los ladrones casi se cruzan en su fuga con la primera patrulla de la Policía que llegó a este centro comercial de Alcira. Los propietarios, tras el correspondiente inventario, calculan que los ladrones se llevaron un botín en joyas valorado en más de 300.000 euros según ha adelantado Las Provincias.

Dejan el coche empotrado contra la joyería

Cuando los propietarios llegaron a su joyería, solo encontraron escombros y estantes vacíos de mercancía. Los ladrones también dejaron empotrado contra la puerta del local el todoterreno que habían modificado para dar el golpe.

La Policía Científica analizó al detalle el lugar del robo en busca de huellas o algún indicio que facilite la investigación. El caso está en manos de los especialistas en atracos de la Jefatura Superior de Policía de Valencia.