Detenido un hombre tras romper su pulsera antimaltrato e intentar acuchillar a su ex pareja en Pontevedra

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a un hombre de 53 años acusado de intentar acuchillar a su ex pareja en el municipio de Nieves (Pontevedra), después de romper la pulsera telemática que controlaba sus movimientos y vulnerar la orden de alejamiento que tenía en vigor por un caso de violencia de género.

Según han informado fuentes de la Comandancia de Pontevedra, el arrestado fue localizado y detenido en la noche de este miércoles por un presunto delito de quebrantamiento de condena en el ámbito de la violencia machista. La detención se produjo alrededor de las 23:30 horas, cuando los agentes lograron interceptarlo en las inmediaciones de la vivienda de la víctima, a la que el hombre había regresado horas después de protagonizar el primer incidente.

A su llegada al domicilio, el individuo había causado importantes daños materiales tanto en la vivienda como en dos vehículos estacionados pertenecientes a la familia. En ese momento, la mujer ya no se encontraba allí, ya que había sido puesta a salvo y permanecía bajo protección tras los hechos ocurridos durante la mañana.

El episodio que desencadenó el operativo policial tuvo lugar horas antes, cuando el hombre rompió el dispositivo telemático de control que llevaba impuesto por orden judicial y se desplazó hasta la casa de su ex pareja en Nieves armado con un cuchillo. Allí, presuntamente, intentó atacarla.

Durante el intento de agresión, la hija de ambos se interpuso para proteger a su madre y acabó sufriendo heridas leves. Tras el altercado, el agresor huyó del lugar, lo que motivó un amplio dispositivo de búsqueda por parte de la Guardia Civil.

Finalmente, los agentes consiguieron localizarlo y detenerlo en la localidad vecina de Salvatierra de Miño, poniendo fin a varias horas de búsqueda y tensión. La investigación continúa abierta mientras el detenido permanece a disposición judicial.