Un inmigrante ilegal marroquí siembra el pánico con un cuchillo en Almería y deja varios heridos

Un marroquí de 25 años ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza tras encadenar el pasado martes tres intentos de robo con violencia en el barrio almeriense de la Vega de Acá. El detenido atacó con un cuchillo a varias víctimas, entre ellas una menor de 17 años, que sufrió lesiones y una herida de arma blanca al resistirse al asalto.

Los hechos se produjeron el 21 de abril sobre las 21:40 horas. Según las diligencias policiales, el arrestado, identificado como Y.B., inició la secuencia violenta en las inmediaciones de la Avenida Cabo de Gata y la calle Antonio Muñoz Zamora, donde se encaró con dos parejas blandiendo un cuchillo de grandes dimensiones.

Poco después, en la calle Ángel Gómez Fuentes, abordó a una estudiante de 17 años que regresaba a casa tras estudiar en la biblioteca. El individuo la siguió, sacó el arma blanca y le gritó: «Amiga, teléfono ya». La joven intentó huir, pero fue derribada, zarandeada del pelo y golpeada con patadas en la zona clavicular y las costillas.

Durante el forcejeo, el detenido le causó un corte punzante en el muslo izquierdo. Los gritos de auxilio de la menor alertaron a varios vecinos y viandantes que paseaban perros por un descampado cercano, lo que provocó la huida del agresor.

En su fuga, Y.B. atacó también a una mujer que estaba detenida sobre una motocicleta en la Avenida Vega de Acá. Le propinó una patada al vehículo, la derribó al suelo e hizo ademán de abalanzarse sobre ella con el cuchillo en la mano. La víctima logró refugiarse en un gimnasio próximo.

La Policía Nacional localizó finalmente al sospechoso agazapado entre matorrales en un solar cercano al Club Natación Almería. Los agentes intervinieron un cuchillo con cachas de color madera y recuperaron un reloj perdido durante el forcejeo con la menor.

La víctima de 17 años fue trasladada al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde fue atendida por policontusiones, dolor en la articulación acromioclavicular, una herida superficial de cinco centímetros en el muslo izquierdo y un cuadro de ansiedad.

La magistrada de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería le imputa tres delitos de robo con violencia en grado de tentativa y un delito leve de lesiones. El auto destaca el riesgo de fuga al no tener domicilio conocido y encontrarse en situación irregular en España. El juicio está señalado para el 12 de mayo de 2026.