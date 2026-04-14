El portugués acuchillado por un marroquí en Málaga advierte: «No estáis controlando vuestras fronteras»

Vox ha puesto de nuevo en el foco la brutal agresión con un cuchillo ocurrida la semana pasada en Málaga tras reunirse este domingo con la víctima, Jorge, el trabajador portugués que recibió 34 puntos de sutura en la cara después de ser atacado por un marroquí en el polígono de San Luis. El encuentro, protagonizado por el cabeza de lista de Vox por Málaga, Antonio Sevilla, y la número cuatro de la candidatura, Yolanda Gómez, ha reactivado políticamente un suceso que ya conmocionó la pasada semana a la capital.

La novedad ahora no está tanto en la agresión, que ya había trascendido tras la detención del presunto autor, sino en el relato directo de la víctima. Según ha trasladado Antonio Sevilla a OKDIARIO Andalucía después de hablar con Jorge, el herido le explicó cómo estuvo «a punto de morir» durante el ataque, una agresión que se produjo mientras se encontraba trabajando y que le ha dejado no solo secuelas físicas, sino también un fuerte impacto psicológico.

@okdiario_oficial ‼️ «Esto lo provoca el efecto llamada». La violencia en las calles ha vuelto a golpear con dureza, esta vez en la figura de Jorge, un trabajador de 41 años que resultó gravemente herido al intentar evitar un acto vandálico contra varios vehículos. El agresor, un varón de origen marroquí de 49 años que actualmente está siendo buscado por la policía, atacó a la víctima con un arma blanca provocándole una herida de 20 centímetros en el rostro que requirió 32 puntos de sutura. Durante la brutal agresión, el atacante profirió amenazas de muerte generalizadas contra la población española, un suceso que ha reavivado con fuerza el debate social y político sobre la seguridad ciudadana, la eficacia de las órdenes de busca y captura y la gestión de los flujos migratorios en el marco de la Unión Europea. 📹 @vox_malaga ♬ sonido original – OKDIARIO

«Aquí está la prueba. Vosotros -los españoles- no estáis controlando las fronteras como las tenéis que controlar. Y no podéis seguir con el efecto llamada. Que esto es lo que está provocando a vuestra sociedad», ha señalado el ciudadano portugués en el vídeo difundido por Vox, en el que subraya que hay que «decir basta». «Esto es una tentativa de homicidio. Yo espero que no salga a la calle. Me vino a matar este cabrón con un cuchillo de cocina. Es un peligro para la sociedad», asegura Jorge.

Vox visita a la víctima

Antonio Sevilla recuerda a OKDIARIO Andalucía que «fue un testimonio desgarrador. Jorge se encontraba trabajando cuando fue atacado por un marroquí. Está vivo de milagro», afirma Antonio Sevilla tras el encuentro. A partir de ahí, el candidato de Vox eleva el tono y reclama la expulsión inmediata del detenido. «Este salvaje debe ser expulsado a su país, en este caso a Marruecos, de manera inmediata», sostiene.

Sevilla va más allá y vincula este caso a las políticas migratorias de PP y PSOE. Según explica, el presunto agresor tenía antecedentes y estaba siendo buscado por la Justicia, por lo que se pregunta cómo podía encontrarse en Málaga y en libertad. En esa línea, ha cargado contra el llamado efecto llamada y señala directamente a Juanma Moreno. «¿Dónde está ahora el gran corazón de Moreno Bonilla?», ironiza el candidato, antes de afirmar que esa política tiene «dramáticas consecuencias para la gente trabajadora que sólo quiere poder vivir en paz en sus barrios».

La agresión ocurrió en la calle Punta Alta. Según fuentes policiales, el detenido, un marroquí de 49 años, se encontraba golpeando mobiliario urbano y vehículos estacionados, además de increpar a viandantes. La víctima, un portugués de 41 años, recibió un profundo corte en el rostro con un cuchillo después de llamarle la atención por su comportamiento. Cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional, localizaron al herido con una tremenda herida sangrante en la cara.