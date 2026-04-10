Brutal agresión de un inmigrante a un malagueño al que destroza la cara por recriminarle que rompa coches

Un inmigrante con antecedentes penales de 49 años fue detenido este jueves por la tarde en Málaga después de rajarle la cara con un cuchillo a un malagueño de 41 años que le recriminó por golpear mobiliario urbano y vehículos estacionados en plena vía pública. La agresión, ocurrida en la calle Punta Alta sobre las 15:10 horas, dejó a la víctima con un corte de entre 15 y 20 centímetros en el rostro y obligó a su traslado al hospital.

Los hechos se produjeron en la capital malagueña después de que varios testigos alertaran a los servicios de emergencia de la presencia de un hombre que se estaba comportando de un modo violento y anormal en la zona. Según las comunicaciones recibidas en el 112 y en el 091, el individuo estaba golpeando papeleras y vehículos estacionados, al tiempo que increpaba e incluso agredía a viandantes.

Fue entonces cuando un ciudadano, un malagueño de 41 años, se topó con la escena y decidió recriminarle su actitud incívica. Esa llamada de atención acabó desencadenando una brutal agresión. De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, el sospechoso sacó un arma blanca y atacó al vecino, al que le provocó una profunda herida en la cara. La víctima, además, tuvo que defenderse como pudo para evitar una agresión todavía peor.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. A su llegada, los agentes localizaron primero al herido, que presentaba una lesión sangrante de gran aparatosidad en el rostro. Poco después encontraron en las inmediaciones al presunto autor del ataque.

Siempre según la investigación inicial, el arrestado trató de deshacerse del cuchillo utilizado en la acometida arrojándolo debajo de un coche. El arma blanca, que todavía tenía restos de sangre, fue recuperada e intervenida por la Policía Nacional.

El detenido, de nacionalidad extranjera, fue arrestado este mismo jueves. Además, sobre él pesaba una requisitoria de búsqueda para detención dictada por un juzgado de Málaga en relación con otra causa penal. Tras ser trasladado a un centro de salud para recibir asistencia, fue llevado posteriormente a comisaría. Por su parte, la víctima fue evacuada en ambulancia a un hospital, donde, según las primeras observaciones, tendrá que ser sometida a cirugía.