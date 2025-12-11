Un inmigrante ilegal apuñala a su ex, la cuelga del balcón y amenaza con degollarla: «De mí no te burlas»

Un inmigrante ilegal con un expediente de expulsión en vigor será juzgado la próxima semana en Málaga por, presuntamente, apuñalar a su ex pareja en noviembre de 2023, intentar arrojarla por el balcón y amenazarla de muerte al grito de «te degollaré», en un ataque motivado por los celos y que dejó herida también a la hija de la víctima.

Según el escrito de la Fiscalía, el acusado mantuvo una relación con la víctima hace 19 años, ya finalizada desde hacía más de cinco, aunque continuaba obsesionado con retomar el vínculo. El ministerio público señala que la mujer temía al procesado, quien le repetía amenazas del tipo «nadie se va a burlar de mí, te voy a matar, te voy a degollar».

El día de los hechos, el hombre acudió al domicilio donde estaban su ex pareja y su hija, tras contactar previamente con esta última con la excusa de entregarle un regalo por su cumpleaños. Tras una conversación tensa, la joven salió de la habitación, quedándose solos el acusado y la víctima.

De forma súbita, indica el fiscal, el hombre se abalanzó sobre la mujer, la golpeó, la arrojó contra la cama y, «con clara intención de precipitarla al vacío», la empujó hacia el poyo de una ventana abierta hasta dejarla medio colgando. Los gritos de la víctima hicieron que su hija irrumpiera para evitar que la tirara.

En ese momento, también intervino un hombre que se encontraba en la vivienda, pero el acusado extrajo un cuchillo que llevaba oculto y se lanzó contra él, causándole una herida en la pierna. Acto seguido, volvió contra su ex pareja y le asestó una puñalada en el cuello y múltiples golpes dirigidos al pecho y al corazón.

La hija se colocó sobre su madre para protegerla, pero el agresor continuó atacándolas hasta que agentes de la Policía Local de Málaga irrumpieron en la vivienda y lograron reducirlo. Durante su detención, los agentes encontraron otra arma blanca escondida en su pantalón.

La víctima sufrió lesiones muy graves que requirieron 104 días de curación y le dejaron secuelas, mientras que su hija también resultó herida. La Fiscalía acusa al procesado de tentativa de asesinato, amenazas graves y lesiones agravadas, solicitando 20 años y medio de cárcel, además de órdenes de alejamiento de 18 años para la ex pareja y de cuatro para la hija. También reclama indemnizaciones de 154.600 euros para la mujer y 91.600 euros para la hija.