El Gobierno endosa a Andalucía 2.827 plazas para menas, la mayor carga migratoria del país

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de menores inmigrantes en 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes y establece la fórmula común para todas las autonomías. Andalucía encabeza el cupo con 2.827 plazas, más que nadie, por delante de Cataluña (2.650) y Madrid (2.325).

Con este nuevo marco legal, aquellas comunidades y ciudades autónomas que tripliquen su capacidad ordinaria serán declaradas en «situación de contingencia migratoria extraordinaria», lo que activará el protocolo de traslados. La capacidad ordinaria y los trasvases se calcularán teniendo en cuenta también parámetros como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad.

Con este sistema, el listado de territorios según su capacidad de acogida lo encabeza Andalucía con 2.827 plazas (según los últimos datos, actualmente tutela a 1.455). Le siguen Cataluña (2.650), Comunidad de Madrid (2.325), Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737), País Vasco (731), Castilla-La Mancha (692), Murcia (517), Aragón (441), Islas Baleares (406), Extremadura (344), Asturias (331), Navarra (223), Cantabria (194), La Rioja (107), Melilla (28) y Ceuta (27). Con estos datos, la capacidad ordinaria de Andalucía, la mayor del país, supera a la de otras ocho comunidades autónomas juntas.

«Se trata de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante. Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria», ha sostenido la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha definido la aprobación de este real decreto como «un punto de inflexión en el desarrollo del proceso de acogida» de los menas que llegan a España. A partir de este momento, «está todo dispuesto para que comiencen los traslados de acuerdo con el protocolo establecido», ha añadido.

Quejas de la Junta

Tras conocerse el nuevo sistema estatal de reparto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado al Gobierno de Sánchez por reconocer al País Vasco el «efecto frontera» ante la inmigración ilegal pero no hacer lo propio con la comunidad andaluza, que está «a tiro de piedra de África» y sufre la constante llegada de pateras.

«No tiene sentido que Andalucía, que es frontera sur de Europa y está a 14 kilómetros de África, no se le considere frontera y al País Vasco sí. ¿Cuántos inmigrantes entran desde Europa al País Vasco? ¿Cuántos llegan en patera desde Francia?», se ha preguntado Moreno. «No tiene sentido que Andalucía, que está por encima del 95% de su capacidad de acogida, reciba entre 600 y 800 menores sin que antes haya habido un acuerdo previo, una planificación y una dotación de los recursos necesarios. Pido respeto para Andalucía y pido igualdad entre españoles. Me parece bien que se le conceda ese estatus al País Vasco, pero no a costa de Andalucía una vez más, porque ya son muchas», ha rematado.

Diez gobiernos autonómicos del PP y Castilla-La Mancha (PSOE) tienen recursos admitidos a trámite en el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025 (Madrid, Aragón, Cantabria, Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia). Madrid ya recurrió ante el Tribunal Supremo y Baleares ha anunciado que pedirá la suspensión cautelar y que también acudirá al TS.