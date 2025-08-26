Así desembarca una narcolancha repleta de inmigrantes ilegales en una playa nudista de Vera (Almería)

Comienza a ser una imagen habitual del verano. Inmigrantes ilegales saltando al agua, cerca de la orilla, en playas abarrotadas de bañistas y a plena luz del día. La última se ha vivido en Vera (Almería), donde una narcopatera ha desembarcado en una conocida playa nudista y ha huido mar adentro tras dejar en la arena a decenas de inmigrantes.

La escena se produjo el pasado domingo a mediodía en El Playazo de Vera. En el vídeo, publicado por Diario de Almería, se observa una lancha con potentes motores fueraborda llegar hasta la misma orilla. Son las 12:30 horas, pleno agosto, y en la playa hay cientos de personas. La narcopatera alcanza el espigón situado junto al hotel nudista, con bañistas refrescándose en el agua y veraneantes paseando tranquilamente.

Los inmigrantes se lanzan al agua –otros son directamente empujados– y la lancha, manejada por cuatro tripulantes encapuchados, vuelve al punto de origen, probablemente las costas de Argelia o Marruecos. La embarcación del vídeo es una semirrígida empleada de forma habitual por los narcos del Estrecho, aunque desde hace unos años las mafias han ampliado el negocio al tráfico de seres humanos. Estos taxis acuáticos pueden plantarse en Europa en menos de una hora y cada inmigrante paga entre 6.000 y 12.000 euros por viaje. Con lanchas mejores y más rápidas que las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los agentes tienen cada vez más difícil interceptarlas.

400 inmigrantes durante el fin de semana

Entre el viernes y el lunes, al menos 140 inmigrantes ilegales han llegado a las costas de Almería a bordo de una decena de pateras y narcopateras, según datos de Cruz Roja. Además de en Vera, se han recibido alertas en la zona de Cabo de Gata, a donde llegaron siete varones magrebíes, y en El Ejido, en la playa de San Miguel.

Esta última avalancha se suma a los 170 inmigrantes llegados entre el 17 y el 19 de agosto y los 117 que desembarcaron en el litoral entre el 4 y el 7 del mismo mes. Entre el 5 y el 9 de julio llegaron otros 170. Son sólo datos de la provincia de Almería.

En España, alrededor de 400 inmigrantes ilegales llegaron a Canarias, Baleares y Almería durante el pasado fin de semana, según cifras recogidas por Europa Press.

En la madrugada del domingo Salvamento Marítimo recorrió casi 900 kilómetros para rescatar a un cayuco con 236 inmigrantes a bordo, todos de origen subsahariano, entre ellos mujeres y niños. La patera se encontraba en zona de búsqueda y rescate (SAR), a 429 kilómetros al sur de Gran Canaria y a unos 160 kilómetros del Sáhara Occidental, pero Marruecos alegó que «no tenía embarcaciones disponibles en la zona», según indicó a Efe un portavoz de Salvamento Marítimo, organismo estatal dependiente del Ministerio de Transportes. Los inmigrantes fueron trasladados por el buque Guardamar Urania hasta el muelle de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria).