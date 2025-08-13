Baleares suma más de 4.100 ilegales llegados en patera este año con la ruta argelina desbocada en agosto

A esta hora, Baleares suma 596 inmigrantes ilegales llegados a las islas en menos de tres días. Son los ilegales interceptados desde el lunes en las costas de archipiélago y que se repartían en 48 pateras rescatadas. Con éstos de estos tres días, Las Islas Baleares alcanzan el registro total de 4.124 inmigrantes llegados en patera desde que empezó 2025. Todo esto sucede cuando agosto anda desbocado y cuando los meses de noviembre y diciembre suelen ser los de más actividad en la ruta argelina. En 2024 fueron interceptados 5.900 ilegales en Baleares y todo apunta a que este año se superará esta cifra.

275 en enero, 543 en febrero, 132 en marzo, 319 en abril, 634 en mayo, 1056 en junio, 475 en julio y por ahora 690 en los pocos días que llevamos de agosto. Solo en estos días se han interceptado 48 pateras.

Las tres últimas con 54 personas migrantes a bordo han llegado este miércoles a Formentera y ya son 13 las embarcaciones que han llegado a las costas del archipiélago.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 05.40 horas se ha interceptado a un total de 14 personas de origen magrebí a dos millas al sur de Formentera.

A las 05.30 horas, igualmente, se ha interceptado a un total de 25 personas de origen magrebí en la playa de Es Migjorn (Formentera) y a las 09.00 horas se ha rescatado un total de 15 personas de origen magrebí en una carretera de Formentera.

Así son ya 13 las embarcaciones que han llegado a aguas de Baleares con 195 personas.

Prohens estalla

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha preguntado, ante la última oleada de pateras llegadas a las costas de Baleares, «dónde está el Gobierno de Pedro Sánchez».

En un mensaje en redes sociales, la líder del Ejecutivo autonómico ha insistido en que el Gobierno central no puede «seguir mirando hacia otro lado» cuando han llegado más de 540 migrantes desde el lunes y más de 4.000 en lo que va de año.

«Tiene las competencias, los medios y la responsabilidad de parar la ruta de inmigración irregular hacia nuestras Islas. No puede dejar abandonadas, una vez más, a Baleares», ha añadido.