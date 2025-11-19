La salvaje paliza y violación de un inmigrante a una joven en un parking de Jaén: «Ella quería»

En la madrugada del 7 de julio de 2022, un inmigrante de 22 años asaltó por la espalda a una joven en el parking público La Victoria de Jaén cuando iba a pagar en el cajero, la dio una brutal paliza hasta dejarla indefensa, la ahogó hasta dejarla inconsciente y la violó, quedando absolutamente todo grabado. Afortunadamente, un hombre vio lo que estaba sucediendo y logró parar la salvaje violación, dar caza al inmigrante y retenerlo hasta la llegada de la Policía.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente la condena de 15 años de prisión impuesta por la Audiencia de Jaén. La defensa del acusado recurrió solicitando la eximente o atenuante por intoxicación, pero el tribunal rechaza que estuviera bajo los efectos del alcohol o las drogas, apoyándose en los testigos que no apreciaron signos de consumo.

La sentencia mantiene además la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima durante diez años tras la pena de cárcel, así como otros diez años de libertad vigilada con programas de educación sexual. El condenado deberá indemnizar a la joven con 60.000 euros por daños morales y lesiones, además de abonar las costas procesales.

Los hechos quedaron acreditados con las declaraciones de la víctima, dos testigos y las imágenes de seguridad. Uno de ellos vio cómo el agresor golpeaba a la joven antes de huir desnudo gritando «ella quería». El segundo logró alcanzarlo y retenerlo hasta la llegada de la Policía. En el lugar se halló la ropa de ambos y una de las rastas del acusado.

Durante el juicio, el procesado negó los hechos y dijo no recordar si estaba desnudo. La Audiencia descartó que actuara por adicción a drogas o alcohol basándose en los agentes que realizaron la detención y en un informe pericial que determinó que no presentaba patologías. El TSJA respalda estos extremos y ratifica la sentencia, que aún puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.