Detenido un inmigrante ilegal encargado de un restaurante por abusar de tres camareras en Estepona

La Policía Nacional ha detenido en Estepona (Málaga) a un hombre de 30 años, encargado de un restaurante, acusado de abusar sexualmente de tres chicas de unos 20 años que trabajaban como camareras en el establecimiento.

La investigación policial arrancó hace unas semanas, aunque los episodios se remontan dos meses atrás. El pasado 19 de septiembre, una de las camareras acudió a la comisaría de Estepona para denunciar una agresión sexual por parte de un compañero de trabajo.

Según Sur, que ha adelantado la detención, la joven explicó que su jefe, encargado del local, la llevó a un lugar apartado del restaurante y una vez allí comenzó a besarla y manosearla por distintas partes del cuerpo, intentando a su vez que ella le practicara tocamientos a él. La camarera consiguió zafarse de su jefe y denunció los hechos.

La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional inició una investigación que acabó destapando más casos: otra compañera dijo haber sido víctima de una situación similar el pasado mes de agosto, cuando el encargado la arrinconó en un lugar apartado del restaurante para abusar de ella.

A estos dos episodios se sumó un tercero, el de una chica aún más joven que manifestó haber sido víctima de tocamientos por parte de su encargado en el lugar de trabajo. Los agentes recabaron el testimonio de un testigo que corroboró las conductas delictivas del sospechoso en el establecimiento.

Por todo ello, la Policía ha detenido al hombre como presunto autor de tres delitos de agresión sexual (la Ley del sólo sí es sí, recordemos, unificó las figuras de abuso y agresión sexual). El detenido es de origen centroamericano y se encuentra en situación irregular en España, según el citado medio.