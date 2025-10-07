Detenido un marroquí por abusar de una menor e intentar rajarle la cara con unas tijeras en Málaga

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre de 39 años por abusar sexualmente de una menor en el paseo marítimo e intentar rajarle la cara con unas tijeras. El presunto agresor, de origen marroquí, trató de huir a nado por la playa y un agente tuvo que lanzarse al agua para arrestarlo.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en el paseo marítimo Matías Prats. La menor había ido con una amiga a dar un paseo y ambas estaban sentadas en un banco. Era última hora de la tarde. El individuo abordó a las chicas de manera violenta y cuando se levantaron para irse, sacó unas tijeras y amenazó a la víctima: no se marcharía a ningún lado sin antes mantener relaciones sexuales con él.

La menor lo rechazó y trató de apartarse, pero el hombre comenzó a manosearla. Ella volvió a alejarse y él intentó rajarle la cara, según contó después la víctima a la Policía. Un joven testigo de los hechos se acercó al sospechoso para frenar la agresión y éste intentó atacarle también con las tijeras, según detalla Sur, que ha adelantado el suceso.

Al mismo tiempo, el 092 recibía varias llamadas alertando de que un agresor sexual estaba persiguiendo a unas chicas empuñando un arma blanca. A la llegada de los agentes, el hombre se encontraba en la playa de la Malagueta, corriendo en dirección al mar. Pese a la orden de alto, se echó al agua y empezó a nadar.

La Policía Local coordinó un dispositivo para impedir que alcanzara el dique y huyera por las rocas. Desde la escollera, uno de los agentes intentó convencerlo para que se entregara, sin éxito. Finalmente, el policía aprovechó un descuido del agresor para lanzarse al agua y detenerlo. El sospechoso mantuvo una actitud violenta durante su arresto y, tras darse un cabezazo contra la mampara de la patrulla, tuvo que ser trasladado al Hospital Clínico de la capital. Posteriormente fue llevado a comisaría acusado de un delito de agresión sexual a menor de edad.