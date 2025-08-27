Una madre identifica en un tren de Málaga a un árabe con albinismo que abusó sexualmente de su hija

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntos abusos sexuales a una menor en un tren de Cercanías de Málaga después de que la madre de la víctima lo reconociera días después del suceso en el mismo trayecto y alertara a las autoridades.

Los presuntos abusos tuvieron lugar hace una semana, en el trayecto que une Málaga y Pizarra. El hombre, de 28 años, habría practicado tocamientos de índole sexual a la menor mientras iba sola a bordo del tren, según detalla Málaga Hoy, que ha adelantado los hechos. La familia presentó una denuncia ante la Guardia Civil.

Este lunes, la madre de la menor, usuaria habitual de esa línea, cogió el mismo tren y coincidió con el presunto autor, un hombre con albinismo y (ausencia congénita de pigmentación en pelo, piel y ojos) y de origen árabe, rasgos ambos que permitieron reconocerlo rápidamente. Para cerciorarse, sacó discretamente una foto y se la envió a su hija, que confirmó que era él. Además, vestía la misma ropa que el día de los presuntos abusos.

La mujer avisó a la Policía de que había localizado al hombre y dijo también que le había llamado su atención por la manera en que se acercaba a otras pasajeras jóvenes. Los agentes esperaron al sospechoso en el andén de una estación de Málaga y lo detuvieron por un presunto delito de agresión sexual. Cabe recordar que la ley del sólo sí es sí integró en un solo tipo penal las figuras de abuso y agresión sexual.

El pasado 10 de agosto, también en la provincia de Málaga, la Policía arrestó a una mujer de 59 años en Mijas por un presunto abuso sexual a una menor de 14 años, a quien habría realizado tocamientos en la vía pública. La sospechosa, de nacionalidad británica, contaba con numerosos antecedentes, algunos de ellos por delitos sexuales.

Un día después, la Policía detuvo a un hombre de origen sudamericano y situación irregular en España por irrumpir en una vivienda de Pulpí (Almería) y abusar sexualmente de una mujer. Durante su detención, intentó arrebatar la defensa reglamentaria a uno de los agentes.