Si tu crema no tiene estos 3 ingredientes, nunca conseguirás la firmeza que buscas en tu rostro

Cuando pensamos en una crema facial, solemos asociarla automáticamente con hidratación. Sin embargo, una buena crema hidratante hace mucho más que aportar agua a la piel. Su verdadera función también consiste en evitar que esa hidratación se pierda a lo largo del día, algo fundamental para mantener un aspecto más firme, saludable y luminoso. «La función de las cremas hidratantes no es sólo hidratar la piel, sino también evitar que nuestra propia hidratación se evapore», explica Anna Fuster, empresaria y experta en dermofarmacia. Según la especialista, la clave está en reforzar la función barrera de la piel, una estructura que actúa como escudo frente a agentes externos y que, además, impide la pérdida de agua.

Cuando esta barrera cutánea está debilitada, la piel puede mostrarse más seca, apagada e incluso perder elasticidad. Por eso, a la hora de elegir una crema, no basta con fijarse en la textura o en si está indicada para piel seca o grasa. También es importante revisar su composición. Para Anna Fuster, existen tres ingredientes especialmente interesantes cuando el objetivo es mantener una piel hidratada, protegida y con mejor aspecto.

1. Ácido hialurónico

El ácido hialurónico se ha convertido en uno de los activos más populares de la cosmética, y no es casualidad. Su principal virtud es su extraordinaria capacidad para retener agua.

«Es capaz de retener hasta 1.000 veces su peso en agua, funcionando como una auténtica esponja», señala la experta. Además, destaca que los mejores resultados se obtienen cuando una fórmula incorpora diferentes pesos moleculares de ácido hialurónico. Las moléculas más grandes permanecen en la superficie de la piel, mientras que las más pequeñas llegan a capas más profundas, proporcionando una hidratación más completa y duradera.

2. Ceramidas

Las ceramidas son otro de los ingredientes imprescindibles para mantener una piel fuerte y resistente. De forma sencilla, pueden definirse como los lípidos que ayudan a mantener unidas las células de la epidermis.

«Las ceramidas son el cemento de la piel», explica Fuster. «Si imaginamos la barrera cutánea como un muro de ladrillos, las ceramidas serían el material que los mantiene unidos». Gracias a esta función, ayudan a reducir la pérdida de agua y contribuyen a que la piel conserve mejor su elasticidad y confort. En otras palabras, una piel con niveles adecuados de ceramidas está mejor protegida frente a las agresiones externas y retiene mejor la hidratación.

3. Niacinamida

La niacinamida, una forma de vitamina B3, es uno de los ingredientes más versátiles de la cosmética actual. Además de fortalecer la barrera cutánea, ofrece múltiples beneficios complementarios.

Según Anna Fuster, este activo ayuda a regular la producción de grasa, mejora la apariencia de manchas y marcas de acné gracias a su acción despigmentante y aporta protección frente al estrés oxidativo provocado por factores ambientales como la radiación solar. Por ello, se ha convertido en uno de los ingredientes más recomendados por dermatólogos y expertos en cuidado de la piel para todo tipo de pieles.

¿Por qué una crema y no sólo un sérum?

Aunque estos ingredientes también pueden encontrarse en sérums, las cremas siguen desempeñando un papel esencial en la rutina facial. La razón está en su propia textura. «La crema crea una especie de película sobre la piel que ayuda a impedir la evaporación del agua y mantiene la hidratación durante más tiempo», explica Fuster. Por ello, los expertos recomiendan no sustituir completamente la hidratante por otros formatos más ligeros, especialmente cuando se busca preservar la función barrera y mantener la piel confortable a lo largo del día.

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