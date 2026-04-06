Un temporero magrebí ataca y hiere con un hacha a varios vecinos de Montefrío (Granada)

Un hombre de origen magrebí ha sembrado el pánico este lunes en Montefrío (Granada) tras atacar con un hacha a varios vecinos en plena calle Fuente Prado. La agresión, ocurrida en torno a las 11:00 horas en esta localidad granadina, ha dejado tres heridos, uno de ellos de gravedad, y ha obligado a desplegar un amplio operativo de la Guardia Civil y de los servicios sanitarios de emergencia. Fuentes del municipio aseguran a OKDIARIO Andalucía que los vecinos preparan una manifestación para quejarse de los problemas que muchos de los temporeros están generando en el pueblo. «Todos sabemos quiénes son», señalan. Vox ya ha denunciado la agresión y ha vuelto a alertar de la ola de violencia que está trayendo la «inmigración descontrolada».

El violento episodio ha conmocionado a este municipio de la provincia de Granada, donde al menos tres vecinos se han visto sorprendidos por el ataque en plena vía pública. La agresión, que se ha producido a media mañana, ha comenzado con el atacante magrebí lanzando su hacha contra un vecino de unos 70 años de edad, que ha intentado defenderse con su bastón. Después, el temporero ha ido contra otras dos vecinas del municipio que le comenzaron a gritar cuando perpetuó su primer ataque. Una de ellas, según fuentes conocedoras, ha sido herida de gravedad.

Tras recibirse el aviso, hasta la zona se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, así como equipos sanitarios de emergencia, que han atendido a los heridos en el lugar de los hechos. El suceso ha obligado además a activar el protocolo judicial para esclarecer con detalle lo ocurrido y determinar las circunstancias exactas en las que se ha producido el ataque.

El presunto agresor ya ha sido detenido por la Guardia Civil. Se trata, según la información aportada, de un temporero magrebí que reside en el municipio y que, después de la agresión, se ha escondido en unos olivares para tratar de eludir a los agentes. Esa huida ha obligado a desplegar un dispositivo de búsqueda por tierra y aire hasta dar con su paradero. Vecinos del muncipio aseguran a OKDIARIO Andalucía que se trata de uno de los temporeros marroquíes que llevan tiempo «robando» y «generando muchos problemas» en el pueblo.

La Benemérita ha conseguido finalmente localizar y arrestar al sospechoso, que será puesto en las próximas horas a disposición judicial. Ahora será la investigación la que tenga que aclarar qué motivó el ataque y cómo se desarrolló exactamente la agresión que ha dejado a tres personas heridas en esta localidad granadina.

Denuncia de Vox

El presidente de Vox Granada, Ricardo López Olea, ha condenado con rotundidad el brutal ataque sufrido por dos mujeres y un hombre en el

municipio de Montefrío, en la comarca del Poniente granadino, presuntamente a manos de un inmigrante de origen magrebí armado con un hacha. López Olea ha calificado los hechos de «extrema gravedad» y ha advertido de que «no se trata de un suceso aislado, sino de un episodio más dentro del clima de inseguridad creciente que están sufriendo numerosos municipios de la provincia de Granada», además de subrayar que

este suceso demuestra que la inmigración descontrolada está trayendo una violencia nunca vista antes.

«El Poniente granadino se está convirtiendo en un foco de inseguridad ante la inacción de las administraciones y las políticas irresponsables en materia de inmigración», ha señalado el dirigente de Vox, quien ha insistido en que «los granadinos tienen derecho a vivir seguros en sus pueblos y ciudades».